ช่อง 3 และ M Studio ปล่อยทีเซอร์ ภาพยนตร์ “ธี่หยด 3” สุดเดือด!!! ผีร้ายพรากน้องสาวคนเล็ก “ยี่” ไปจากครอบครัวตัว “ย“

ทุกสิ่งที่เคยรู้ ความน่ากลัวที่เคยสัมผัส อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น!
หลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านไป ครอบครัวตัว ย. ได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้ง “ยักษ์” ณเดชน์ คูกิมิยะ เริ่มนึกถึงการกลับไปทำในสิ่งที่ตนเองรัก คือการเป็นทหาร แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อ “ยี่” นีน่า ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน น้องสาวคนเล็กของบ้าน โดนจับตัวไปโดยพวกผีที่ยักษ์ไม่เคยพบเจอมาก่อน ครั้งนี้ “ยักษ์" และ "จ่าปพันธ์" แฉะ องอาจ เจียมเจริญพรกุล พร้อมด้วย “ยศ” จูเนียร์ กาจบัณฑิต ใจดี “ยอด” เฟรนด์ พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ ต้องรีบออกเดินทางตามหายี่กลับมา ณ บ่องสะโหนดเบียง ป่าที่ขึ้นชื่อว่าผีชุมยิ่งกว่ายุง และได้พบกับ "ยะขิ่น" แพรว เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค และ "กองมู" แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์ ก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้น แต่การเดินทางครั้งใหม่นี้จะพาพวกเขาไปเจอกับจุดเริ่มต้นของความสยองเกินคาดเดา ผ่านหนทางสุดลึกลับและอันตรายกว่าที่เคย!
โดยการถ่ายทอดผ่านฝีมือการกำกับภาพยนตร์ของ แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ และ ต้อม ธนเดช ประดิษฐ์
ชีวิตต้องดำเนินไปต่อ แม้จะสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนคืน
เตรียมลงจอเข้าฉาย 1 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ทั้งระบบปกติ และยืนยันฉายในระบบ IMAX ด้วยสัดส่วนภาพพิเศษเต็มจอตลอดเรื่องพร้อมด้วยระบบเสียง IMAX 12-Channel Sound ให้ระทึกขั้นสุด *สัดส่วนภาพ IMAX 1.9:1 และ DOLBY ATMOS ที่ไม่ควรพลาด
