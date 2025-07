เมเจอร์ฯ ผนึก ยาดมหงส์ไทย รุกสื่อโรงหนังจอยักษ์ไอแมกซ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก หงส์ไทย เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์กับชุด “กำเนิดหงส์ไทยในแผ่นดินไทย” บนจอยักษ์ IMAX with Laser ระบบฉายที่ดีที่สุดในโลกนายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือกับ นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ประธานบริหาร บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดมหงส์ไทย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแบรนด์ “หงส์ไทย” เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ IMAX with Laser ด้วยระบบเครื่องฉายที่ทันสมัยและดีที่สุดในโลก เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์โฆษณาบนจอภาพยนตร์ยักษ์ พร้อมให้ภาพและเสียงที่คมชัดยิ่งกว่าและกระหึ่มรอบทิศทางเหนือกว่าระบบฉายอื่น ๆนายนรุตม์ กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างยาดมสมุนไพร “หงส์ไทย” ที่มีภาพลักษณ์โดดเด่น เป็นยาดมสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมในทุกเพศวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และยังเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมจากศิลปินดาราระดับโลกครั้งนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ร่วมนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด "กำเนิดหงส์ไทยในแผ่นดินไทย" ผ่านโรงภาพยนตร์ IMAX with Laser ที่มีระบบเครื่องฉายที่พร้อมสร้างประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่แตกต่างเหนือกว่าการชมภาพยนตร์ในระบบอื่น ๆ ให้ความคมชัดสมจริงยิ่งกว่าโรงภาพยนตร์ทั่วไป โดยภาพยนตร์โฆษณาชุด “กำเนิดหงส์ไทยในแผ่นดินไทย” จะจัดฉายให้ลูกค้าได้รับชมที่แรก ที่ โรงภาพยนตร์ IMAX with Laser เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินนายธีระพงศ์ ระบือธรรม ประธานบริหาร บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดมหงส์ไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ภูมิใจที่จะนำเสนอความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด "กำเนิดหงส์ไทยในแผ่ดินไทย" โดยนำเสนอที่มาของ สมุนไพรหงส์ไทย ผ่านตัวตนในรูปหงส์ไทย ผสานการเสนอผ่านภูมิปัญญาและศิลปะของคนไทย เล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ที่หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมไทย นำผลิตภัณฑ์สินค้าไทยสู่สายตาผู้ชมภาพยนตร์ด้วยระบบเครื่องฉายที่ทันสมัยและดีที่สุดของโลก