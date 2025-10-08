ญาติวอนหยุดซ้ำเติม! พบชื่อเชฟหนุ่มไทยป่วยตายที่กัมพูชา โผล่เอี่ยว "บัญชีม้า" โกงเงิน

หลังจากเชฟหนุ่มวัย 24 ปี นอนป่วยหนักและรพ.ปฏิเสธการรักษาต่อมาเสียชีวิตลงอย่างน่าเวทนาในประเทศกัมพูชา ล่าสุด เพจ "Drama-Addict" เปิดแชร์กระทู้พันทิปเกี่ยวกลโกงมิจฉาชีพ พบมีผู้เสียชีวิตเอี่ยว "บัญชีม้า" โกงเงินสาวไทย
จากกรณี เฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุตามหาญาติคนไทยรายหนึ่งทราบชื่อคือ นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง เป็นชาย อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่เร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา หลังพบว่าป่วยหนัก และรพ.ปฏิเสธการรักษานั้น ล่าสุดมีรายงานว่าเชฟหนุ่มได้เสียชีวิตแล้ว
ล่าสุด วันนี้ (8 ต.ค.) เพจ "Drama-Addict" ได้เปิดประเด็นข้อมูลใหม่ จากกระทู้พันทิปเกี่ยวกลโกงมิจฉาชีพ ที่โพสต์ไว้เมื่อ 26 กันยายน 2567 ปรากฎชื่อ "มีน เมธาชาญ" ในฐานะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโอนเงิน ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันผู้เสียชีวิตในประเทศกัมพูชา
ต่อมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิตโพสต์ข้อความว่า "เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง ที่คุณบอกว่าน้องเป็นเชฟปลอม มีหลักฐานมายืนยันมั้ย? จะโกหกไปเพื่ออะไร แต่เราบอกไปแล้ว น้องขาดการติดต่อกับทางบ้านมาพักใหญ่ ติดต่อน้องไม่ได้ ทุกคนรับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทางบ้านและครอบครัวก็อยากรู้ความจริง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง หยุดซ้ำเติม หยุดประนาม และพิพากษาน้องเถอะค่ะ แค่นี้ก็เจ็บปวดกันมากพอแล้ว คนทั้งคนจะถูกจะผิด เขาก็ไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ให้น้องจากไปอย่างสงบ "