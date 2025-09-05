ไม่ธรรมดา! เปิดสเปก "เจ็ตส่วนตัว" Bombardier Global 7500 บ้านเคลื่อนที่ราคา 2.2 พันล้าน ที่ "ทักษิณ" ใช้เดินทาง

เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศของ อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ล่าสุดเพจดังได้เปิดเผยสเปกเครื่องบินรุ่น Bombardier Global 7500 ที่นายทักษิณใช้เดินทาง ซึ่งเป็นเครื่องบินหรูราคา 2.2 พันล้านบาท ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราวกับเป็นบ้านเคลื่อนที่ ทั้งห้องนอนใหญ่และห้องอาบน้ำ
จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500 จากสนามบินดอนเมือง ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.ของวันที่ 4 ก.ย. โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ตม.ว่ามีจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อไปพบแพทย์ และทำธุระส่วนตัว จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 2 วัน ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่สนามบินดูไบ ด้านเจ้าตัวโพสต์แจงโดน ตม.ไทยกักนาน 2 ชม.สนามบินเอกชนที่สิงคโปร์ปิดก่อน จึงเปลี่ยนไปหาหมอที่ดูไบแทน ยันไม่เกินวันที่ 8 กลับไทยแน่นอนเพื่อไปศาลเอง 9 ก.ย.
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 ก.ย. เพจ "thaiarmedforce.com" โพสต์ภาพภายในของ "Bombardier Global 7500" พร้อมระบุข้อความว่า
"Bombardier Global 7500 เป็นเครื่องบินส่วนตัวรุ่นใหม่ของ Bombardier ผู้ผลิตเครื่องบินส่วนตัวสัญชาติแคนาดาที่พัฒนามาแทน Global 6000 โดยจับกลุ่มองค์กรหรือเศรษฐีที่ต้องการเครื่องบินส่วนตัวขนาดใหญ่และพิสัยบินไกล
Global 7500 เป็นเครื่องบินส่วนตัวแบบแรกที่สามารถแบ่งห้องโดยสารได้เป็น 4 โซน ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเครื่องบินแบบอื่น มีหน้าต่างขนาดใหญ่ พร้อมการออกแบบด้านในที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองว่าต้องการห้องโดยสารแบบไหน ซึ่งมีทั้งที่นั่งธรรมดา โซฟาพร้อมทีวีแบบห้องนั่งเล่น และเตียงนอน หรือมีทั้งหมดนี้ในเครื่องบินลำเดียว แทบจะเรียกได้ว่านี่เป็นบ้านเคลื่อนที่สำหรับครอบครัวหนึ่งได้เลย
ที่นั่งใช้เทคโนโลยี Zero Gravity ออกแบบมาสำหรับรองรับน้ำหนักของช่วงหลังและคอ เพื่อลดความเมื่อยล้าหรือลดอาการบาดเจ็บสำหรับผู้โดยสารที่อาจมีปัญหาสุขภาพและต้องนั่งเครื่องบินนาน ๆ นอกจากนั้นยังสามารถจัดที่นั่งเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร 6 ที่นั่งได้พร้อมห้องเตรียมอาหารในพื้นที่สำหรับลูกเรือ ห้องนั่งเล่นมีทีวีขนาด 55 นิ่วความละเอียด 4K พร้อมระบบ Home Theater แบบ Bombardier’s l’Opéra ที่ทำให้ผู้ที่นั่งดูทีวีได้คุณภาพเสียงเหมือนในโรงภาพยนตร์ ส่วนห้องนอนเป็นเตียงขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบมีผักบัว
Global 7500 มีพิสัยบินไกลมาก คือบินได้ไกลสุด 14,300 กิโลเมตร ซึ่งหมายถึงเมื่อบินขึ้นจากกรุงเทพแล้วสามารถบินได้ถึงทุกเมืองในเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 19 ท่าน มีความเร็วเดินทางมัค 0.85 ด้วยปีก Transonic ที่ออกแบบมาสำหรับการบินด้วยความเร็วสูง โดยมีราคาลำละราว 70 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.2 พันล้านบาท ปัจจุบันมีลูกค้าจัดหาไปแล้วมากกว่า 200 ลำ สำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของสามารถติดต่อสำนักงานภูมิภาคอาเซียนของ Bombardier ได้ที่สิงคโปร์ครับ"