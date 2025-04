"JAYLERR" สาดความมันส์แบบเต็มแม็กซ์รับวันสงกรานต์ บนเวที “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

สยามพารากอน ตอกย้ำจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย INGU และ JOOX มอบประสบการณ์เหนือระดับ สุด Extraordinary ฉลองซัมเมอร์สุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสวยโลกตะลึง ไปกับงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ครั้งแรกของสวนดอกไม้เหนือจินตนาการสุดตระการตา ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกประสาทสัมผัส และเตรียมพบกับความสนุกกับ Water Cannon ที่จะมาสาดความชุ่มฉ่ำที่พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2568 ตื่นตากับโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย!! THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนชื่นชมผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ในทุกแง่มุม พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีที่จะมอบรอยยิ้มและความสุข ก่อนไปกระตุกความเร็วของหัวใจกับคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยตลอด 7 วันเต็ม !!! เสริมทัพด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่าตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2568 ณ สยามพารากอนสยามพารากอนมอบความสนุกอย่างเนื่อง ดึงหนุ่มหล่อสุดฮอต “JAYLERR” เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม มากระตุ้นอะดรีนาลีนของทุกคนไปพร้อมๆ กัน สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเพลงฮิตที่หนุ่มเจเลอร์ขนมาฝากแฟนๆ แบบเต็มแม็กซ์ไม่กั๊ก ทำเอาเวทีงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ที่คับคั่งไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติทั่วโลก สนุกจนแทบลุกเป็นไฟแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆนอกจากนี้ยังมีโชว์สุดพิเศษส่งตรงจากประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์ THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลก สามารถตามชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. และ 20.00 น.พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับเอลิสต์แถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาสร้างสีสันและมอบความสุขในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง บริเวณ แกรนด์ สเตจ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน