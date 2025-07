บางจากฯ และ BSRC เปิด “สวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา บางจากฯ เติมสุข สู่สังคม” พัฒนาพื้นที่การทางพิเศษฯ สู่สวนเพื่อชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตยเป็นผู้ดูแลโดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตคลองเตย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทบางจาก ตลอดจนข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และเยาวชนจากสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากร่วมในพิธีสวนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงข้อจำกัดของพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง และทรงมีพระราชประสงค์ให้นำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชน โดยได้ทรงริเริ่มโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์”เป็นต้นแบบ เริ่มขึ้นที่บริเวณคลองจั่นในปี 2556 และขยายผลสู่พื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัชต์ บริเวณอุรุพงษ์ ในปี 2558จากแนวพระราชดำริดังกล่าว กลุ่มบริษัทบางจากจึงได้ร่วมปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมทางพิเศษเฉลิมมหานครเลียบทางลงทางด่วน ถนนสุขุมวิท 50 ขนาดพื้นที่รวมกว่า 5 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การทางพิเศษฯ ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย ปรับปรุงเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยบางจากฯ และ BSRC สนับสนุนการออกแบบ การก่อสร้างและพัฒนาให้เป็น “สวนสาธารณะเพื่อทุกคน” หรือ Park for All ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย “สวน 15 นาที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ภายในระยะเดิน 15 นาทีจากที่พักอาศัยสำหรับพื้นที่ภายในสวน ออกแบบให้รองรับการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้แก่ สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล ลานสเก็ตบอร์ด หน้าผาจำลอง ทางเดินและลู่วิ่ง สนามเด็กเล่น ลานเอนกประสงค์ พื้นที่จัดกิจกรรมขนาดย่อม หรือ Mini Amphitheater และทางเดินลอยฟ้า Ecological Skywalk ล้อมรอบด้วยบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้นานาพรรณ ทั้งจากการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เดิมและการปลูกเพิ่มเติม อาทิ ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นเหลืองปรีดิยาธร ฯลฯ ที่ไม่เพียงให้ร่มเงา แต่ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้ในบางส่วนของพื้นที่ ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า “สวนแห่งนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เติมสุข สู่สังคม” เพื่อส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด ในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ผมขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ที่ให้บางจากฯ และ BSRC ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ผืนนี้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ขอขอบคุณสำนักงานเขตคลองเตย สำหรับความร่วมมือในการจัดทำ และการดูแลสวนแห่งนี้ภายหลังการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้ รวมถึงทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สวนแห่งนี้จนสำเร็จ ซึ่งผมหวังว่า “สวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา บางจากฯ เติมสุข สู่สังคม”จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป”