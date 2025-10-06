อุตุฯ เตือนอิทธิพลพายุแมตโม ทำฝนตกหนักมาก เหนือ-อีสาน 6-7 ต.ค.

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอัพเดทเส้นทางพายุไต้ฝุ่น "แมตโม (MATMO)" เช้าวันนี้ (6 ต.ค.68) พร้อมออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่ 11 ว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกว่างซี ทางตอนใต้ประเทศจีนแล้ว
และเมื่อเวลา 04.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกว่างซี ทางตอนใต้ของประเทศจีน หรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.4 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่ 6-7 ต.ค. 68 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
🎯อิทธิพลของพายุ “แมตโม” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 6-7 ต.ค. 68 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
🌀 สถานการณ์พายุ “แมตโม (MATMO)” เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (6 ต.ค. 68) พายุได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกว่างซี ประเทศจีนตอนใต้
➡️ เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว
📍 ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่ยังส่งผลทางอ้อมเรื่องฝน
🌧️ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมี ฝนตกหนักบางแห่ง
📍 จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่
➡️ หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ➡️ จันทบุรี และตราด
💨ทั้งนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเริ่มแรงขึ้น ทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองได้
Clip Cr.WION
พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” สร้างฝนถล่มภาคใต้ของจีนทะลุ 300 มิลลิเมตร ภายใน 6 ชั่วโมง ถือว่าหนักหน่วงมาก โชคดีที่ไทยไม่เจอซ้ำ