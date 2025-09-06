ย้อนวัย 40 ปี! "รุ่นน้องอัสสัมชัญ" โพสต์เล่าความหลัง "เคยเตะบอลใส่" อนุทิน ชาญวีรกูล

ย้อนรอยความผูกพันของสองศิษย์เก่าอัสสัมชัญ เมื่อรุ่นน้องคนสนิทเผยเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ "เคยเตะบอลใส่" รุ่นพี่ที่ชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก David Boonthawee (เดวิด บุญทวี) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นรุ่นน้องของนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เล่าย้อนอดีตถึงความสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"พรรคพวกถามว่าคิดยังไงกับนายกคนล่าสุด
ผมก็ตอบให้ทราบไปตามประสาซื่อว่า แม้ผมจะเฉยๆ กับการเมือง แต่ก็อดดีใจกับนายกคนนี้ไม่ได้ ที่ดีใจนั้นไม่มีเหตุผลอื่นใด ไม่มีเรื่องการเมือง เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆ ผมดีใจเพราะนายกคนใหม่เคยโดนผมเตะมาแล้ว
เรื่องราวต้องย้อนกลับไป 40 กว่าปีก่อน ตอนนั้นผมเรียนอยู่มอสาม ส่วนนายกที่ผมเรียกว่า “พี่หนู” เรียนอยู่มอหก เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนแถวบางรัก เพื่อนๆ รุ่นเดียวกันกับผมหลายคนมีพี่ชายเรียนอยู่รุ่นเดียวกับพี่หนู แล้วก็ชอบเตะบอลพลาสติกกันหลังเลิกเรียน ก็มักจะชวนกันไปเตะกับพวกรุ่นพี่บ่อยๆ จนสนิทสนมคุ้นเคยกัน
พี่หนูไม่ถึงกับชอบเล่นบอลขนาดนั้น แกเอาดีทางเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ของโรงเรียนมากกว่า แต่ก็เตะบอลสนุกๆ กับเพื่อนๆ น้องๆ บ้าง แล้วก็อย่างที่ผมบอก เย็นวันหนึ่งก็เล่นบอลกันตามปกติ คือชุลมุนกันไม่รู้กี่ทีมต่อกี่ทีมมั่วไปหมดบนลานปูนกลางโรงเรียน พี่หนูก็มาเล่นด้วย แล้วจังหวะติดพันยังไงไม่ทราบ ผมก็เตะเลาะข้อเท้าพี่หนูจนสะดุ้งโหยง แกตะโกนใส่ผมทันทีว่า “เฮ้ยมึงเบาๆ หน่อย” ผมก็ยกมือขึ้นเป็นทำนองขอโทษ แล้วพวกเราก็เล่นกันต่อ
ก่อนแยกย้ายกันวันนั้น พี่หนูเดินเข้ามาหาผมแล้วร่นถุงเท้าให้ดูข้อเท้าแกที่มีรอยแดงๆ แล้วเอ่ยกับผมว่า “แม่งช้ำเลย” ผมคงยิ้มเจื่ิอนๆ ให้แกเห็น แกเลยยิ้มให้แล้วตบไหล่ผมเบาๆ ผมรู้สึกว่าพี่หนูเป็นพี่ที่น่ารักดี แถมออกจะกวนๆ ฮาๆ
เจอกันหลังสุดน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิด ตอนนั้นผมกับเพื่อนที่เรียนมอปลายห้องเดียวกันคือ “ห้องห้า” ไปเลี้ยงรุ่นกันที่ร้านอาหารของเพื่อนย่านสุขุมวิท เพื่อนคนนี้มีพี่ชายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่หนู
พวกผมมากันยี่สิบกว่าคน คุยกันดังสนั่นลั่นร้าน แล้วไม่ใช่แค่ดัง แต่ยังเต็มไปด้วยคำตรงไปตรงมาทั้งเหี้..ห่าสารพัดสัตว์ปลิวว่อนไปทั้งร้าน เมื่ออดีตเด็กจากโรงเรียนชายล้วนมารวมตัวกัน ทุกอย่างจะย้อนกลับไปสู่วัยที่กำลังซ่าสุดขีดอย่างช่วยไม่ได้
และโดยไม่มีใครคาดคิด พี่หนูซึ่งนั่งกินอยู่ชั้นสองกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคน พอกินเสร็จก็เดินลงมาชั้นล่างแล้วปรี่เข้ามาที่โต๊ะของพวกผม พร้อมกับพูดว่า “พวกมึงคุยกันดังมาก”
พวกเราก็เฮกันทันที แล้วยกมือไหว้พี่หนูกันอย่างพร้อมเพรียง พี่หนูก็หัวเราะเอิ๊กอ๊ากแล้วเดินออกจากร้านไปด้วยมาดฮาๆ กวนๆ ลืมบอกไปว่าพี่หนูเป็นเด็กมอปลาย “ห้องห้า” เหมือนผม จึงเป็นทั้งรุ่นพี่โรงเรียนและรุ่นพี่ห้อง
นึกแล้วก็เหลือเชื่อ พี่หนูมาจากห้อง 5 ชนะโหวตวันที่ 5 เป็นนายกที่มาจากโรงเรียนผมคนที่ 5 คะแนนโหวต 311 เอา 3+1+1 เท่ากับ 5 และเป็นนายกคนที่ 32 ของไทย 3 กับ 2 บวกกันก็เท่ากับ 5 (55555)
พรรคพวกถามส่งท้ายว่าอยากจะฝากอะไรถึงนายกคนใหม่ ผมก็ตอบไปว่า “ถ้าพี่หนูว่างจากราชการงานเมือง ก็มาเตะบอลกันอีก ผมยังฟิต และยังเตะพี่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ”
.
ขอบคุณภาพจากน้องหนุ่มรัตนะพันทิป
นี่ก็เด็กบางรักเหมือนกัน"