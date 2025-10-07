ในหลวง - พระราชินี ทรงรับ นายเวอร์นอน ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ (Mr. Vernon Harry Unsworth) ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
วันนี้ 7 ตุลาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ (Mr. Vernon Harry Unsworth) ซึ่งป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ และเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ เป็นล้นพ้น
นาย.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ (Mr. Vernon Harry Unsworth) เป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ ซึ่งได้เคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงภายในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน นานกว่า 6 ปี และเมื่อเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี ทั้ง 13 คน ได้ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวง เมื่อปี 2561 นายเวอร์นอน และเพื่อนนักสำรวจได้รับเชิญให้ เข้าร่วม อยู่ในทีมช่วยเหลือ ซึ่งนายเวอร์นอนได้ใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำหลวงและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือจากนานาชาติ รวมทั้งประสานงานขอความช่วยเหลือจากนักสำรวจต่างชาติคนอื่น ๆ จนทำให้สามารถวางแผนในการเข้าช่วยเหลือเยาวชนทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย