มทบ.37 นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ "แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ" นักสำรวจถ้ำหลวงคนแรก ป่วยนอน รพ.แม่จัน

เชียงราย – คณะจิตอาสาพระราชทาน-มทบ.37 ยกคณะเยี่ยมให้กำลังใจ"แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ" นักสำรวจถ้ำหลวงคนแรก ที่เคยร่วมทีมปฏิบัติภารกิจช่วย 13 หมูป่าติดถ้ำหลวงออกมาได้ หลังป่วยปอดอักเสบ ต้องนอนรพ.
วันนี้ (6 ต.ค.) พล.ต.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำคณะจิตอาสาพระราชทาน จ.ชียงราย เข้าเยี่ยม Mr.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ (Mr. Vernon Harry Unsworth) นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่ที่ จ.เชียงราย และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีที่ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อกลางปี 2561 จนสามารถพาออกจากถ้ำมาได้ปลอดภัย
หลัง Mr.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปัจจุบันอาคารดีขึ้นและสามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้คนได้ตามปกติ แต่แพทย์ยังคงเฝ้าดูอาการต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยจะให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม จนกว่าอาการจะดีขึ้นกว่านี้จึงจะให้กลับบ้านได้ ซึ่ง Mr.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ ได้กล่าวขอบคุณคณะทุกคนที่ให้ความสำคัญและเป็นกำลังใจให้
สำหรับ Mr.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ ถือเป็นนักสำรวจถ้ำคนแรกๆ ที่เข้าไปสำรวจภายในถ้ำหลวงภายในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) โดยใช้เวลาสำรวจนานถึง 6 ปี ตั้งแต่ก่อนที่ทีมฟุตป่าอคาเดมีทั้ง 13 คนจะประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวง
กระทั่งเมื่อเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย.2561 Mr.เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ จึงได้ใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการสำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งทีมกู้ภัยนานาชาติ ทำให้ทุกฝ่ายล่วงรู้ถึงสภาพภายในถ้ำหลวง และยังช่วยประสานงานกับนักสำรวจชาวต่างชาติ กระทั่งต้นเดือน ก.ค.2561 จึงสามารถช่วยเหลือเยาวชนทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย.