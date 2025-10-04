แม่ทัพภาค 1 บี้กัมพูชาส่งแผนอพยพพ้นชายแดนสระแก้วภายใน 7 ต.ค.จึงจะร่วมประชุม RBC ตามคำเชิญ

แม่ทัพภาคที่ 1 ส่งหนังสือตอบกลับ ผบ.ภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา เร่งให้จัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชาออกจากชายแดน จ.สระแก้ว ภายใน 7 ต.ค. พร้อมเสนอในการประชุม RBC จึงจะเข้าร่วมประชุมกับกัมพูชาตามคำเชิญ
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 68 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ส่งเอกสารด่วนที่สุดถึง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ของประเทศกัมพูชา โดยมีรายละเอียดระบุว่า
ตามที่ภูมิภาคทหารที่ 5 ได้กำหนดการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย (RBC) สมัยพิเศษ ด้านภูมิภาคทหารที่ 5 กับ กองทัพภาคที่ 1 ในห้วงวันที่ 10-12 ต.ค2568 รวม 3 วัน โดยครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี “พลโท แอก ซอมโอน” รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 และ เรียนเชิญ “พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ” แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมร่วม นั้น
กองทัพภาคที่ 1 ขอให้ภูมิภาคทหารที่ 5 จัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และ บ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน 3 พื้นที่ โดยส่งแผนการอพยพฯ ให้กองทัพภาคที่ 1 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งเสนอในการประชุม RBC ในครั้งนี้ จึงจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ “พันตรี สรายุทธ์ จันทรประยงค์” ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ประสานงาน
ลงชื่อ พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ” แม่ทัพภาคที่ 1 /ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1