สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตร งาน Sustainability Expo 2025 ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อเวลา 17.30น. วันที่ 2 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงาน Sustainability Expo 2025 ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2020 และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิดหลัก “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) มาเป็นแนวทางสำคัญในการจัดงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานไปจวบจนถึงปีพุทธศักราช 2570 อันเป็นวโรกาสแห่งการถวายพระเกียรติ ครบ 100 ปีแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo พร้อมด้วย นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีและหม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ เฝ้ารอรับเสด็จ ฯ
ในโอกาสนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), และนิทรรศการเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของต่างประเทศ เป็นต้น การจัดงาน Sustainability Expo ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด / เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / เอสซีจี / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยหรือ TSCN (Thailand Supply Chain Network) และผู้สนับสนุนการจัดงานจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 5 ตุลาคมนี้
