ไบโอเทค คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 68 จากผลงาน Green Rice Biome

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม จากการประกวด "นวัตกรรมข้าวไทยปี 2568" พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท การมอบรางวัลจัดขึ้นภายในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โอกาสนี้ ผู้บริหาร สวทช. นำโดย ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการไบโอเทค พร้อมด้วยทีมวิจัย และบุคลากร สวทช. ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง และทีม
ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “Green Rice Biome : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวไทยและต้นข้าวอ่อนด้วยนวัตกรรมกระบวนการหมักแบบแม่นยำ” ภายใต้การพัฒนาของแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) ของ สวทช. เป็นนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำ (precision fermentation) ซึ่งได้นำร่องพัฒนากระบวนการผลิตสารประกอบฟังก์ชันจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (bioproducts) โดยอาศัยหลักการแปรสภาพทางชีวภาพ (biotransformation) ด้วยจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำนี้ ถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวที่มีศักยภาพสูงซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบข้าวไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตส่วนประกอบฟังก์ชันสำหรับเครื่องสำอางในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว