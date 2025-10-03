“ปรางค์ U Drink I Drive” สุดผิดหวัง ระบบยุติธรรมปล่อยไฮโซฉาวทำร้ายคนขับรถ ชี้เป็นอุทาหรณ์ทุกอาชีพบริการ

ปรางค์–อภินรา ผู้บริหาร U Drink I Drive เปิดใจหลัง “ไฮโซลูกนัท” ผู้ก่อเหตุทำร้ายพนักงานถูกปล่อยตัว ชี้หลักฐานชัดแต่ไร้ความยุติธรรม ย้ำเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญ ด้านคนขับรถเผยนาทีเอาชีวิตรอด จากสถานการณ์เสี่ยง หวั่นไฮโซฉาวคลั่งปืนลั่นกลางถนน
จากกรณี “ปรางค์ อภินรา” ผู้บริหาร U Drink I Drive แฉพฤติกรรมลูกค้าไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดัง ทายาทธุรกิจหมื่นล้าน มีคดีฉาวติดตัวเพียบ ทั้งคดีการเมือง ยาเสพติด อาวุธปืน หลังทำร้ายพนักงานขับรถแถมข่มขู่ครอบครัวเหยื่อ ยันเดินหน้าเอาผิดไม่ให้เรื่องนี้เงียบ แม้ถูกเสนอเงินเยียวยา ชี้คือเรื่องศักดิ์ศรีและมนุษยธรรม จนต่อมา ตำรวจ ดส. บุกจับ “ไฮโซลูกนัท” รอบ 2 หลังถูกออกหมายจับ คดีทำร้ายคนขับรถ U Drink I Drive คุมตัวสอบ สภ.บางละมุง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (3 ต.ค.) ผู้ใช้ TikTok "Apiwaja อภิวาจา“ ของ ปรางค์-อภินรา ศรีกาญจนา ผู้บริหาร U Drink I Drive ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออัตเดตความคืบหน้า โดยเผยว่า “สุดท้ายเราก็พ่ายแพ้ให้กับระบบความไม่ยุติธรรมในสังคม ปรางค์และทุกคนในบริษัทเราได้ทำดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตามหาความจริง ขอหลักฐาน ขอไฟล์วีดีโอ หรือขอเรียกร้องสิทธิมนุษยธรรม และความยุติธรรมใดๆ คนที่ทำร้ายพนักงานคนขับรถ U Drink I Drive ก็ได้ถูกศาลปล่อยตัวมา
สุดท้ายสิ่งที่ปรางค์ทำได้คือเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ฉลองชัยมาแนะนำทุกคน ถ้าหากว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกาย เสี่ยงโดนทำร้ายร่างกายโดยบุคคลนั้นมีอาวุธปืนและเสพยาเสพติดคุณต้องดูแลตัวเอง และจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร
โดยเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นจากปากพี่ฉลองชัยมีการทำร้ายร่างกายขณะขับรถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่คุณต้องประคองรถและต่อสู้ ดังนั้นพี่ฉลองเลยเลือกไม่ต่อสู้กลับ และได้ประเมินความรุนแรงตั้งแต่จุดนั้น และข้อที่ 2 พี่ฉลองชัยรู้อยู่แล้วปลายทางปักหมุดไปที่สนามยิงปืนสัตหีบ เพราะฉะนั้น 99 เปอร์เซ็นต์ในรถคันนี้จะต้องมีอาวุธมากกว่า 1-2 ชิ้น เขาเลยไม่ต่อสู้กลับและรอบๆมีรถไม่ต่ำกว่า 16 คัน ถ้าต่ิสู้กันแล้วปืนลั่น อาจไม่ใช่แค่เขาที่เอาชีวิตเข้าแลกแต่คนที่อยู่บนท้องถนนอาจโดนลูกหลงไปด้วย
โดยสิ่งที่พี่ฉลองชัยทำและปรางค์ประทับใจมากที่สุดคือการไม่แพนิก และประคองสติ เพราะมันหาได้ยากมาก โดยนึกถึงตัวเราก่อนเราเป็นผู้หญิงอาจกรี๊ดตกใจไปเลยมันก็มี แต่สำหรับพี่ฉลองชัยคือผมมองไปข้างหน้า มีสถานที่ไหนที่ผมจะหลุดพ้นจากการโดนทำร้ายร่างกายได้ไหม โดยได้มองเห็นโรงแรม ร้านล้างรถ และเห็นปั๊มน้ำมันไกลๆ จึงได้ชะลอรถและหาที่เตี้ยที่สุดเพื่อจะได้กระโดดลงจากรถได้ และเริ่มวิ่งโดนไม่หันหลังกลับไปดูอะไรเลยเพราะเขากลัวมากๆว่าคนอยู่ในรถจะเอาปืนมายิงผ่านกระจกรถ หรือวิ่งตามมายิงเขา
โดยทางบริษัทU Drink I Drive ได้มีการเทรนพนักงานว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นลูกค้าหมดสติ กำลังจะอาเจียน ลูกค้าไม่ปลอดภัย หรือมีการทะเลาะวิวาทกันในรถเกิดขึ้น ให้เลือกที่สว่างเป็นที่สาธารณะเป็นที่ที่มีกล้อง CCTV และมีคนเป็นพยานให้เราได้และพี่ฉลองชัยเก่งมากที่สามารถนำข้อคิดตรงนี้มาปรับใช้กับกรณีที่ถูกทำร้ายในรถและต้องไปในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
และหลังจากวิ่งไปหลบในโรงแรมและโดนอีกฝ่ายกระทืบจนพอใจแล้ว พี่ฉลองชัยโทรหาปรางค์ ปรางค์ได้ขอให้พี่ถ่ายหน้าที่ถูกทำร้ายสดๆเพราะนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าพี่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและถูกกระทำฝ่ายเดียว
แต่ไม่ว่าเราจะมีหลักฐานมากแค่ไหน คนคนนี้ที่ทำร้ายร่างกายคนของเราก็ได้ถูกปล่อยออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นปรางค์ขอขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆคอมเมนท์ทุกๆกำลังใจ ปรางค์ได้เอาให้พี่ฉลองชัยอ่านแล้ว พี่ฉลองชัยก็รู้สึกดีขึ้นมาก
ปรางค์อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ยกระดับความปลอดภัยให้กับทุกอาชีพบริการในสังคมไทยค่ะ"
คลิกชมคลิปวีดีโอ