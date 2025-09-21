ไม่ทน! ผู้บริหาร U Drink I Drive ลั่นเอาผิด “ไฮโซนักกิจกรรมการเมือง” โชว์กร่าง ทำร้ายคนขับ-ขู่ครอบครัวเหยื่อ (ชมคลิป)

“ปรางค์ อภินรา” ผู้บริหาร U Drink I Drive แฉพฤติกรรมลูกค้าไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดัง ทายาทธุรกิจหมื่นล้าน มีคดีฉาวติดตัวเพียบ ทั้งคดีการเมือง ยาเสพติด อาวุธปืน หลังทำร้ายพนักงานขับรถแถมข่มขู่ครอบครัวเหยื่อ ยันเดินหน้าเอาผิดไม่ให้เรื่องนี้เงียบ แม้ถูกเสนอเงินเยียวยา ชี้คือเรื่องศักดิ์ศรีและมนุษยธรรม
วันนี้ (21 ก.ย.) ผู้ใช้ TikTok "Apiwaja อภิวาจา“ ของ ปรางค์-อภินรา ศรีกาญจนา ผู้บริหาร U Drink I Drive ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ เล่าเหตุการณ์หลังพนักงานขับรถบริการลูกค้าของบริษัท ชื่อ "พี่ฉลองชัย" ได้ถูกลูกค้าไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดังแถมมีคดีโชกโชนทำร้ายร่างกายระหว่างไปส่งที่สัตหีบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยเผยว่าไฮโซคนดังรายนี้ได้เรียกใช้บริการ U drink I Drive โดยให้คนขับบริการขับรถจากคอนโดฯ ไปส่งยังสนามยิงปืนที่สัตหีบ ซึ่งไฮโซได้หลับตลอดทาง แต่พอตื่นขึ้นมาถามคนขับว่า "ถึงไหนแล้ว" คนขับได้แจ้งว่า "ถึงบางละมุงแล้วครับคุณลูกค้า" จากนั้นก็โดนไฮโซคนดังกล่าวต่อยเข้าที่หน้า แต่พอหันไปเห็นว่าไฮโซคนนี้มีปืนมาด้วย ด้วยความกลัว คนขับจึงจอดรถแล้วหนีไปหลบในโรงแรม ขณะที่ไฮโซคนดังกล่าวได้ตามมาแล้วกระทืบซ้ำ จนกระดูกจมูกของคนขับร้าว และพอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าไฮโซคนดังกล่าวเอากระเป๋าเงินของคนขับรถไป พอผู้บริหารบริษัทโทร.ไปถาม ได้รับคำตอบที่น่าตกใจกลับมาว่า "จะได้รู้ไงว่าลูกกับเมียอยู่ที่ไหน" จะได้ไปขู่ทำร้ายได้ โดยผู้บริหาร U Drink I Drive ยืนยันจะไม่ยอมให้เรื่องเงียบ แม้มีการเสนอเงินเยียวยา เพราะนี่คือเรื่องมนุษยธรรม ไม่ใช่แค่เงิน”
อย่างไรก็ตาม พบประวัติของไฮโซผู้ก่อเหตุคนดังกล่าวเป็นทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังระดับหมื่นล้านในเมืองไทย เคยมีคดีก่อเหตุขับรถซูเปอร์คาร์ชนผู้ชุมนุมเสื้อแดงในช่วงการชุมนุมการเมืองปี 2553 ก่อนที่ภายหลังจะมาสมัคร ส.ส.ทีมคนรุ่นใหม่พรรคการเมืองสีฟ้า เมื่อปี 2562 และเข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตย และกดดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มม็อบราษฎรช่วงปี 2563 โดยไฮโซคนดังกล่าวมีคดีความมากมายตั้งแต่การข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย และล่าสุดถูกจับข้อหาบังคับสาวเสพยา เมื่อต้นเดือน ส.ค. 68 โดยเมื่อตำรวจบุกเข้าจับกุม พบอาวุธปืนกว่า 20 กระบอก และยาไอซ์กับโคเคนในบ้านของไฮโซคนดังกล่าว
