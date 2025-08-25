ผ่านฉลุย! กองทัพไทยทดสอบ โดรนทิ้งระเบิด -โดรนกามิกาเซ่ ฝีมือคนไทย โจมตีเป้าหมายแม่นยำ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการทดสอบโดรนโจมตี 2 รูปแบบ โดรนทิ้งระเบิด และโดรนพุ่งชนแบบ Kamikaze ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถปฏิบัติได้ตามแผน และสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
วันนี้ (25 ส.ค.) เพจ "กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดการทดสอบผลงานและขีดความสามารถของระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เชิงรุก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เขาพุโลน จังหวัดลพบุรี
โดรนที่นำมาทดสอบเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยกำลังพลของกองทัพไทย จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศ, สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งร่วมกับบริษัท เดอะ กน จำกัด และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกองทัพที่มีความรู้ความสามารถได้วิจัยและพัฒนาระบบโดรนด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ในการทดสอบมีการนำเสนอโดรนโจมตี 2 รูปแบบ ได้แก่ โดรนทิ้งระเบิด และโดรนพุ่งชนแบบ Kamikaze ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถปฏิบัติได้ตามแผน โดยเฉพาะโดรนที่พัฒนาโดยบริษัท เดอะกน จำกัด สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
สำหรับ ผลงานจากโรงเรียนนายเรืออากาศก็สามารถจำลองการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ และโดรนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือก็สามารถปฏิบัติการได้ตามแผนเช่นกัน โดยทีมวิจัยจะนำผลการทดสอบไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตใช้งานจริงในกองทัพต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทย จากบริษัท DRC จำกัด และบริษัท ทีเน็ต จำกัด ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย