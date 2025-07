กองทัพอากาศโชว์ของเปิดตัวโดรนพลีชีพ Kamikaze UAV ฝีมือคนไทยพร้อมบวก

วันนี้( 5 ก.ค.)กองทัพอากาศได้เปิดตัว Kamikaze UAV หรือ "โดรนพลีชีพ" เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ถูกออกแบบมาสำหรับพุ่งโจมตีแบบพลีชีพด้วยแรงระเบิดต่อเป้าหมายอย่างแม่นยำ สำหรับ Kamikaze UAV หรือ "โดรนพลีชีพ" เป็นฝีมือคนไทยโดยได้มีการวิจัยและทดสอบครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ซึ่งผ่านการทดสอบ ด้วยการโจมตีทำลายเป้าหมายพิสัยปานกลาง ด้วยหัวรบระเบิดอำนาจการทำลายล้างสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า 5 เมตร (เป้าหมายถูกทำลาย)ความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมโครงการ Kamikaze UAV เข้าสู่สายการผลิต และบรรจุประจำการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้วยยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป“ความมั่นคงของชาติ ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตรา แต่มาจากการพัฒนาด้วยมือของเราเอง”"National security cannot be bought with money - it must be built by our own hands.”