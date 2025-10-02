พล.ท.นันทเดชวิเคราะห์สัญญาณล่มสลาย แรงกดดันรอบทิศสั่นคลอนระบอบ "ฮุนเซน"

5 สัญญาณอันตรายชี้ 'จุดจบฮุนเซน' ใกล้เข้ามาทุกที เมื่อการโกหกไม่สามารถปกปิดความจริงที่ชาวกัมพูชาต้องหลบหนีตายเพื่อมาหางานในไทยได้อีกต่อไป ความศรัทธาของประชาชนดิ่งเหว และพันธมิตรโลกลดน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อกระทรวงการต่างประเทศและทหารไทยเริ่มเป็นอิสระจากอำนาจการเมือง แถมการ "ปิดด่าน" ของไทยยังเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจกัมพูชาถึงทางตันเพราะไม่มีเงินเข้าประเทศ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์" เผย "จุดจบของฮุนเซนใกล้เข้ามาแล้ว" โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาพยายามหลบหนีเข้าประเทศไทยเพื่อหางานทำ แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ทหารกัมพูชาเป็นค่านายหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากและความจำเป็นที่ต้องหนีกลับแม้จะรู้ว่าคำกล่าวอ้างของฮุนเซนเรื่องการมีงานและสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องโกหก โดยอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ได้ระบุข้อความว่า
"จุดจบของฮุนเซนใกล้เข้ามาแล้ว
ผมอ่านข่าวแบบนี้มา 4-5 ครั้งแล้วครับ เป็นเรื่องของชาวกัมพูชาที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองไทย โดยยอมเสียค่านายหน้าให้ชาวกัมพูชาด้วยกันเอง (ทหารกัมพูชา) ในราคาประมาณ 5-6 พันบาทต่อคน
อ่านแล้วก็เกิดความสงสารชาวกัมพูชาเหล่านั้น ที่รู้ว่าเรื่องที่ฮุนเซนพูดมานั้นเป็นเรื่องที่โกหกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีงานให้ทำ มีสวัสดิการทางการแพทย์ ฯลฯ แต่คนงานเหล่านั้นก็ต้องยอมกลับ เพื่อไม่ให้พ่อแม่และญาติมิตรเดือดร้อน บางคนก็หนีจากการเกณฑ์ทหาร
เรื่องตรงนี้แสดงให้เห็นว่า
(1) ฮุนเซนโกหกจนเริ่มมัดตัวเอง ดิ้นรนลำบากขึ้นเรื่อยๆ
(2) ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อระบบฮุนเซนเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้จุดจบแล้ว
(3) พันธมิตรของฮุนเซนในโลกก็น้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศไทย และทหารเป็นอิสระจากนักการเมือง
(4) ไส้ศึกในรัฐบาลไทยก็หมดไป
(5) ไทยไม่ยอมเปิดด่าน เงินก็ไม่เข้ากาสิโนก็เปิดไม่ได้ นักท่องเที่ยวก็ไม่มี เพราะนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเพิ่งจะถูกฆ่าตายไปที่ไกล้ๆ นครวัดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ฯลฯ
อย่าลืมนะครับ รัฐบาลทุกประเทศถ้าประชาชนไม่เอาก็จบ อำนาจจากกระบอกปืนก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เงินก็ไม่มีแจก จบเร็วขึ้น เหลือทางรอดทางเดียวคือ แม้จะแพ้ก็ต้องรบกับไทยต่อไปอีก เพื่อให้ไทยกลับมาพูดคุย ตามคำสั่งของประเทศมหาอำนาจ จนเปิดด่านให้ได้"