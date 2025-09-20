สาธุกันเป็นแถว!คุณพระช่วยของแท้ นำทีมกู้ภัยคอยช่วยคนประสบอุบัติเหตุถนนลำปาง-ทุ่งเสลี่ยม เป็นประจำ

ลำปาง – คุณพระช่วยของจริง..พระสายกู้ภัย นำทีมกู้ภัยช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนสายลำปาง-ทุ่งเสลี่ยม เป็นประจำทั้งชักลากดึงรถตกถนนไม่พอ คอยเฝ้าฟัง-ช่วยเหตุภัยพิบัติทุกด้าน คว้าเลื่อยยนต์ฝ่าฝนตัดต้นไม้ล้มขวางถนน-โบกรถให้ก็ทำมาแล้ว
วันนี้ (20 ก.ย.) ขณะที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกพื้นที่ของลำปาง และสิ่งที่พบเห็นเป็นประจำเมื่อฝนตกคือถนนหลายสาย ซึ่งจะเป็นทางเนิน โค้ง และลื่น ทำให้ผู้ที่ไม่ชินเส้นทางขับรถด้วยความเร็วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
โดยเฉพาะถนนสายลำปาง-เด่นชัย ใกล้ศาลเจ้าพ่อวังเงิน อ.แม่ทะ ,ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ บริเวณทางเนินดอยขุนตาน และ ถนนสายลำปาง-ทุ่งเสลี่ยม ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อผีปันน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นทางเนินและโค้ง เฉพาะเดือนกันยายน พบว่าเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวไปแล้วประมาณ 4-5 ครั้ง นั่นหมายความว่าเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ1ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถบรรทุก
และล่าสุด พระทศรัสมิ์ ถิรจิตฺโต พระจิตอาสางานกู้ภัย หัวหน้าที่พักสงฆ์หนองหอยวนาราม ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง แจ้งว่า รับแจ้งจากประชาชน เกิดอุบัติเหตุ รถกระบะมิตซูบิชิ เสียหลักลงข้างทาง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บนถนนสายลำปาง-ทุ่งเสลี่ยม บริเวณโค้งก่อนถึงศาลเจ้าพ่อผีปันน้ำ จึงจัดรถพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือกู้รถที่ลงข้างทาง
เมื่อไปถึงก็พบว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกลงไปบริเวณร่องไหล่ทางของถนนที่เป็นทางเนินลาดเอียง รถไม่สามารถขับขึ้นได้ พระทศรัสมิ์ ซึ่งชำนาญในการกู้ภัย และได้ช่วยเหลือเหตุในลักษณะดังกล่าวมามากมายหลายครั้ง จึงได้ให้ทีมกู้ภัยใช้สายสลิงของรถกู้ภัยล็อกเข้ากับรถผู้ประสบเหตุ ก่อนที่จะให้รถกู้ภัยค่อนๆดึงรถที่ตกอยู่ร่องถนนขึ้นมา
แต่ในจังหวะที่ล้อรถจะขึ้นถนนจำเป็นต้องหักพวงมาลัย พระทศรัสมิ์ เห็นว่าล้อรถลอยและหากดึงก็จะทำให้ล้อฟรี จนไม่สามารถไต่ขึ้นมาได้ จึงบอกให้หยุดรถ ก่อนที่จะเปิดประตูด้านฝั่งผู้โดยสารแล้วขึ้นไปยืนตรงประตูขย่มรถ พร้อมกับให้คนขับค่อยๆหักล้อรถและเร่งเครื่องขึ้นมาบนถนน จนสามารถนำรถของชาวบ้านที่ประสบเหตุขึ้นมา
ทั้งนี้เมื่อย้อนดูห้วงที่ผ่านมา จะพบว่าพระทศรัสมิ์ เป็นพระกู้ภัย ที่คอยออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆ รวมถึงหากเกิดภัยทางธรรมชาติ เช่น ฝนตกน้ำท่วม ต้นไม้หักขวางถนน พระทศรัสมิ์ก็จะนำทีมกู้ภัย ซึ่งบางครั้งต้องฝ่าฝนออกไปช่วยตัดต้นไม้ที่ขวางการจราจรออก เพื่อให้ศรัทธาประชาชนเดินทางต่ออย่างปลอดภัย