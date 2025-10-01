คลี่ปม "โครงกระดูกปริศนา" ในตึกร้างนนทบุรี ภาพถ่ายลับจากมือถือหาย นำสู่การพบร่างชายลำปางวัย 55 ปี

จากภาพถ่ายโครงกระดูกมนุษย์ในตึกร้างย่านแจ้งวัฒนะที่ติดอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่ถูกเก็บมาคืน นำไปสู่การเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัย ล่าสุด มีรายงานผลการตรวจสอบยืนยันว่า โครงกระดูกดังกล่าวคือร่างของ ชายชาวลำปางวัย 55 ปี ซึ่งออกจากบ้านที่เชียงใหม่มาทำงานกรุงเทพฯ และขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี การค้นพบโดยบังเอิญครั้งนี้ช่วยไขปริศนาการหายตัวไปและทำให้ญาติได้ทราบชะตากรรมผู้เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เกิดเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งทำโทรศัพท์มือถือหาย และมีชายใจดีเก็บได้พร้อมส่งคืน แต่เมื่อเปิดเครื่องดู กลับพบภาพที่น่าตกใจ เป็นภาพถ่าย โครงกระดูกปริศนา คล้ายร่างของคนไร้บ้านที่เสียชีวิตอยู่ในตึกร้างย่านแจ้งวัฒนะ ผู้ใช้เฟซบุ๊กจึงได้โพสต์วอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามพิกัดที่ระบุในภาพ โดยหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายนี้ได้ หากมีครอบครัวที่กำลังรอคอยอยู่
ล่าสุด วันนี้ (1 ต.ค.) เพจ “ข่าวคนนนท์” ได้รายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณบน ตึกร้าง ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 จังหวัดนนทบุรี แล้ว และได้พบโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าว ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็น ชายชาวลำปาง อายุ 55 ปี
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิต ซึ่งได้รับข้อมูลว่า ผู้ตายได้ออกจากบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ไปหลายปี โดยแจ้งว่าจะมาทำงานที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่นำไปสู่การค้นพบโครงกระดูก คือภาพถ่ายที่ติดอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่ถูกเก็บมาคืน ทำให้ครอบครัวได้ทราบชะตากรรมของผู้ที่หายไป