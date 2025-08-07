ตามหาผู้สูญหาย! จนท.เผยภาพซากเก๋งไฟไหม้ตกเขาคอม้า เถาวัลย์ปกคลุม พบโครงกระดูกในรถ คาดเสียชีวิตนานแล้ว

เจ้าหน้าที่พบซากรถ MG พลิกคว่ำถูกไฟไหม้ ลึกจากถนนกว่า 50 เมตร บริเวณเขาคอม้า จ.พิษณุโลก หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลัก พบโครงกระดูกมนุษย์คาดเป็นคนขับหรือผู้โดยสาร เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์และติดตามญาติ ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุติดต่อกันหลายครั้งในช่วงไม่กี่วัน
วันนี้ (7 ส.ค.) “สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก” เผยภาพซากรถเก๋ง MG พลิกคว่ำถูกไฟไหม้ตกเขาคอม้า โดยระบุข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ร่วมกับตำรวจ สภ.ชาติตระการ และทีมกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบซากรถยนต์ MG ที่ตกเขาคอม้า ถนนสายโป่งแค–ชาติตระการ หมู่ 15 บ้านตีนตก ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ ลึกจากถนนประมาณ 50 เมตร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเสียหลักตกเขา ขณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พบซากรถ อีกคันถูกเถาวัลย์คลุม อยู่ห่างออกไปราว 20 เมตร เมื่อตรวจสอบพบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในรถ ที่ไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
แต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เจ้าหน้าที่จึงกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม พบโครงกระดูกซึ่งคาดว่าเป็นผู้ขับขี่หรือโดยสารในรถ แต่ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ และหมายเลขทะเบียนรถได้
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาทะเบียนรถ พิสูจน์อัตลักษณ์ศพ และประสานติดตามหาญาติผู้เสียชีวิต โดยสันนิษฐานเบื้องต้นว่า รถเก๋งอาจประสบอุบัติเหตุตกเขาและเกิดไฟไหม้ ต้องรอผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันสาเหตุและตัวตนผู้เสียชีวิต
สำหรับบริเวณเส้นทางขึ้นเขาคอม้า ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตกเขา ถึง 2 ครั้ง ก่อนที่จะมีการพบซากรถเก๋งคันดันกล่าว ทั้งนี้เขาคอม้าเป็นเส้นทางขึ้น-ลงเขา ค่อนข้างลาดชัน ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่