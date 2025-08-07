“เขาคอม้า”ถนนชาติตระการอุบัติถี่!ล่าสุดกู้ภัยฯถึงกับผงะพบซากเก๋งตกเขา คาดไฟลุกคลอกคนในรถเหลือแต่กระดูก

พิษณุโลก - เผย “เขาคอม้า” ถนนสายโป่งแค-ชาติตระการ เกิดอุบัติเหตุสลดถี่..ล่าสุดกู้ภัยฯลงช่วยคนขับรถพ่วงตกเขา เจอซากเก๋งตกเหวลึก 50 เมตร แถมพบโครงกระดูกมนุษย์ซ้ำ คาดโดนไฟคลอกดับคารถ ขณะที่คืนก่อนนี้รถฉุกเฉินพาคนเจ็บจากเขาคอม้าส่ง รพ.ชนกระบะ ดับ 1 เจ็บกันระนาวอีก
วันนี้ (7 ส.ค.2568) นายชาญชัย แสงสวัสดิ์ นายอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายวรชัย โคตรประทุม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวชนัฏนันท์ ถิ่นเดิม ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน - ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.ชาติตระการ เข้าตรวจสอบบริเวณเหวข้างถนนสายโป่งแค-ชาติตระการ บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านตีนตก ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ เพื่อตรวจสอบซากรถเก๋งยี่ห้อ MG ที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาคอม้า ลึกประมาณ 50 เมตร
ทั้งนี้ ซากรถเก๋งดังกล่าว ถูกพบเมื่อ เวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะอาสากู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก กำลังลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเต็มคันเสียหลักตกเขาคอม้า แล้วพบกับซากรถเก๋ง MG อีกคันหนึ่งในสภาพพลิกหงายท้อง ถูกเถาวัลย์ขึ้นปกคลุม ห่างจากจุดเกิดเหตุรถบรรทุกประมาณ 20 เมตร
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภายในซากรถมีโครงกระดูกของมนุษย์อยู่ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมืด-สภาพอากาศไม่อำนวย ยังไม่สามารถดำเนินการนำซากรถขึ้นมาได้ในทันที จึงเข้าดำเนินการในวันนี้
ซึ่งพบว่าตัวรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน ภายในยังคงพบโครงกระดูกมนุษย์ที่คาดว่าเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร แต่ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถ และดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า รถเก๋ง MG คันดังกล่าวอาจประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเส้นทางบนภูเขา ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงและยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมวางแผนเก็บกู้ซากรถเก๋ง MG และซากรถบรรทุกพ่วงขึ้นจากจุดเกิดเหตุ เพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อที่ สภ.ชาติตระการ พร้อมติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตมาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป.
ขณะที่คืนวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถพยาบาลโรงพยาบาลชาติตระการ ที่กำลังนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกตกเขาคอม้า ส่งโรงพยาบาลชาติตระการ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง และมีฝนตกทำให้ถนนลื่น รถกระบะที่ขับสวนทางได้พุ่งชนบริเวณด้านหน้าฝั่งคนขับของรถพยาบาลอย่างแรง จนด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยิน
.
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้แพทย์ พยาบาล คนขับรถพยาบาล และผู้ป่วยที่อยู่ในรถ รวมถึงผู้โดยสารในรถกระบะ ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยบางรายอาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน ต่อมีรายงานว่า 1 ในผู้บาดเจ็บที่เดินทางมากับรถกระบะเสียชีวิต ทราบชื่อคือนายเจด็จ ท่าหิน อายุ 38 ปี เป็นชาว อ.เด่นชัย จ.แพร่