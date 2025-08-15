คนงานพม่าขุดหลุมศูนย์เด็กเล็ก โผล่โครงกระดูก 3 ร่าง – ชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ดคึก

ราชบุรี - ฮือฮา! ขุดหลุมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.โพธาราม เจอโครงกระดูกมนุษย์เก่า 3 ร่าง คาดเป็นป่าช้าเดิม ชาวบ้าน–พ่อค้าหวยแห่ตีเลขเด็ด 0-8-6-3 และเลขทะเบียนรถ อบต. ก่อนหวยออก
เวลา 16.00 น. วันนี้( 15 สิงหาคม 2568 ร.ต.ท.ยม จูจ้อย หัวหน้าสายตรวจประจำป้อมสายตรวจคลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้รับแจ้งจากนายสุรชัย ทักษะปิยะบุตร นายก อบต.คลองข่อย ว่ามีการพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณหน้าวัดมณีโชติ หมู่ 5 ต.คลองข่อย
เหตุเกิดขณะคนงานชาวพม่าที่ อบต.จ้างให้ขุดหลุมเพื่อวางเสาต่อเติมหลังคา ได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ร่างในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยสว่างราชบุรีเข้าตรวจสอบ พบหลุมขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร จำนวน 2 หลุม
หลุมแรกคาดว่ามีโครงกระดูก 2 ร่าง ส่วนหลุมที่สองพบอีก 1 ร่าง สภาพกระดูกเก่าและแตกหัก คาดว่าฝังอยู่มานานแล้ว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าช้าเก่า อีกทั้งยังพบกระดูกฝังอยู่ในดินอีกครึ่งตัว
นายนิคม คำเงิน รองนายก อบต.คลองข่อย อาสาลงขุดเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมกระดูกทั้งหมดขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อย
หลังข่าวแพร่กระจายออกไป ชาวบ้านและพ่อค้าลอตเตอรี่พากันมามุงดูและนำสลากมาวางขายกันคึกคัก หลายคนตีเลขเด็ดจากชิ้นส่วนกระดูก เช่น 0, 8, 6, 3 ขณะที่บางรายนำเลขทะเบียนรถ อบต. 1983 และเลขวัด 146 หมู่ 5 ไปเสี่ยงโชค เนื่องจากวันที่ 16 สิงหาคมนี้เป็นวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล