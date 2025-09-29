ขุดคลิปวิปริต หนุ่มรัสเซีย-หญิงไทย พิเรนทร์ใช้ปลาตัวเป็น ๆ สอดอวัยวะเพศ ค่าจ้าง 1,000 บาท

ชาวเน็ตขุดคลิปสุดวิปริต หนุ่มรัสเซีย-หญิงไทย ทำคอนเทนต์สิ้นคิดก่อนถูกจับ โดยนำปลาตัวเป็น ๆ ยังมีชีวิตมาสอดเข้าอวัยวะเพศและปล่อยให้ปลาหลุดออกมาเอง ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นโซเชียล
หลังจาก ตร. คุมตัวหนุ่มรัสเซียพร้อมหญิงไทย ดำเนินคดี เซ่นคอนเทนต์ "เซ็กส์ซิ่ง" บนท้ายรถกระบะ ขณะขับอยู่บนถนนบายพาสภูเก็ต หลังจับได้ที่ ตม. สุวรรณภูมิ ขณะกำลังจะหลบหนีไปต่างประเทศ ด้านหญิงไทยเผยได้ค่าจ้าง 1 พันบาท
ล่าสุด วันนี้ (29 ก.ย.) ชาวเน็ตขุดคลิปแฉพฤติกรรมของหนุ่มรัสเซียพร้อมหญิงไทย เคยทำคอนเทนต์สิ้นคิดออกมาก่อนถูกจับซึ่งเป็นคลิปเผยให้เห็นหญิงไทยรายหนึ่งนำปลาตัวเป็น ๆ มาสอดเข้าอวัยวะเพศและจากนั้นปล่อยให้ปลาหลุดออกมาเอง โดยหนุ่มรัสเซียหัวเราะอย่างชอบใจ
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่วิจารณ์ทั้งคู่สนั่นโซเชียลว่า ไอ้รัสเซียนี่ทรงโรคจิตชัดๆ ทั้งการพูดการหัวเราะชอบใจ , โคตรอุบาทว์ อีป้า นี่เห็นแก่เงินชิบหาย ทุเรศ , กรณีนี้สามารถฟ้องข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้ไหมคะ?