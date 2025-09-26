หมาเมืองอุดรฯเลียนแบบหนุ่มคลิปฉาวโชว์หื่นบนหลังรถบรรทุก

อุดรธานี- หมาเมืองอุดรฯ 'ซ้ำรอย' คลิปพิเรนทร์! โชว์ฉากรักกลางถนนบนรถบรรทุก หลังคู่รักหนุ่มรัสเซีย-สาวไทยโดนจับคาสนามบิน
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีภาพคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และหญิงไทย ก่อเหตุถ่ายคลิปอนาจารแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างเปิดเผยที่บริเวณท้ายรถกระบะ กลางถนนบายพาสในเมืองภูเก็ต ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมาก
จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวได้คาสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ
ล่าสุด ดูเหมือนพฤติกรรมสุดพิเรนทร์นี้จะไม่จบลงง่าย ๆ เพราะได้เกิดเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกันในลักษณะลอกเลียนแบบขึ้นมาอีกครั้ง!
โดยมีผู้พบเห็นและบันทึกภาพไว้ได้ที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นภาพของสุนัขคู่หนึ่งกำลังแสดงพฤติกรรมผสมพันธุ์กันอย่างโจ่งแจ้งอยู่บนหลังรถบรรทุกหกล้อที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนน โดยไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหรือละอายต่อสายตาผู้คนและรถยนต์ที่สัญจรไปมาแม้แต่น้อย
พฤติกรรมของสุนัขคู่ดังกล่าวถูกนำมาเปรียบเทียบและวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการ "ลอกเลียนแบบ" คู่รักที่ภูเก็ตที่เพิ่งก่อเหตุฉาวไปก่อนหน้านี้ไม่นาน ทำให้เกิดคำถามในสังคมถึงความเหมาะสมและความวุ่นวายที่เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แม้แต่สัตว์ก็ยังมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การนำเหตุการณ์ของสัตว์มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์นั้น เป็นการสะท้อนถึงการวิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลานี้
ขอบคุณคลิปภาพจากพ่อบี วันนี้กินอะไร