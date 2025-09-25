xs
ชาวเน็ตเดือด! คู่รักต่างชาติทำคอนเทนต์ "เซ็กส์ซิ่ง" กลางถนนภูเก็ต ไม่แคร์สายตาใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” เผยภาพชายหญิงทำคอนเทนต์มีเพศสัมพันธ์ท้ายรถกระบะ ขณะรถวิ่งกลางถนนในเวลากลางคืน จี้หน่วยงานล่าตัวจัดการด่วน

วันนี้ (25 ก.ย.) เพจ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” เผยภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังยืนมีเพศสัมพันธ์ที่บริเวณท้ายรถกระบะคันสีดำ ซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนในเวลากลางคืน ทั้งคู่ไม่มีความเกรงกลัวต่อสายตาของผู้คนที่อาจพบเห็น

ทางเพจระบุข้อความว่า “หนักแรง! ผัง ทำคอนเทนต์ บ้าๆ เพ! ผงผายหมดแล้ว ถนนบายพาส ภูเก็ต“ และทางเพจรายงานเพิ่มเติมว่า ”เบาะแสเพิ่มเติม ’ภูเก็ต‘ ต่างชาติเล่นเซ็กส์ซิ่งบนกระบะ พบเป็นชายชาวรัสเซีย มีพฤติกรรมจิตวิปริตทางเพศ คาดเล่นยา เมามาย ก่อกวนชาวบ้านในพื้นที่ ตัวตึง! ชอบทำคอนเทนต์แปลกพิเรนทร์ๆ เซ็กส์พิศดาร เซ็กส์หมู่ ลงโซเชียลเทเลแกรม“

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์ว่า นทท.คุณภาพต่ำๆเห็นควรห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตเลย , เนรเทศกลับประเทศเป็นบุคคลต้องห้ามเลย , เป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอ เป็นหนักไปป่าว ทำอะไรสักอย่างเถอะ ขอร้อง ก่อนที่มันจะพังไปมากกว่านี้

