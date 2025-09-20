xs
“จั๊มพ์ พิสิฐพล” ส่งซิงเกิลเพลงสากล "Drunk in Love" สำหรับคนคลั่งรัก “อ๊ะอาย” ควงคู่เต้น โชว์เคมีดีต่อใจใน MV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตอกย้ำตัวตนในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ หลังจากเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยว ด้วยซิงเกิลแรกในชีวิต ในเพลง “Nice Guy?” เเละซิงเกิลที่ 2 ในเพลงสากล WHERE DO WE GO? ล่าสุด ศิลปิน jum:p (จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ) ขอก้าวต่อในเส้นทางอินเตอร์ กับซิงเกิลเพลงสากลลำดับที่ 3 ในเพลง "Drunk in Love" แนวดนตรี POP โปรดิวซ์โดย Chris M. Yong แต่งเนื้อร้องโดย GASTON, Claudia Elizabeth, Chris MY
สำหรับมิวสิกวิดีโอ "Drunk in Love" เป็นการเล่าเรื่องการตกหลุมรักซ้ำ ๆ ของแฟนบอยที่มีต่อศิลปินที่ชื่นชอบ ใช้อาการเมามายแทนการเมารัก โดย จั๊มพ์ สวมบทบาทเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในบาร์ และจู่ ๆ ก็ได้เจอกับซุปเปอร์สตาร์ ชื่อดัง จากที่ติดตามชื่นชอบ พอได้เจอตัวจริงก็รู้สึกตกหลุมทันที เป็นอาการที่คลั่งไคล้ ทำตัวไม่ถูก เหมือนคนที่มีหลากหลายอารมณ์ ทั้งสนุก มีความสุข ซึ่งสีสันของ MV เพลงนี้คือฉากการเต้นคู่กันของ จั๊มพ์ และอ๊ะอาย กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ โดยมู้ดแอนด์โทน ทำออกมาดูอินเตอร์สุด ๆ ทำให้แฟน ๆ ได้เห็นเคมีที่น่ารักอีกครั้งของทั้งคู่ หลังจากที่เคยร่วมงานใน MV ของ 4EVE และภาพยนตร์เรื่องคุณชายน์

jum:p (จั๊มพ์ พิสิฐพล) กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นกับเพลงใหม่นี้มากครับ เป็นอีกเพลงที่ได้บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนความรู้สึก และแพชชันของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยเพลง Drunk in Love เป็นเพลง POP ที่พูดถึงอาการของคนที่กำลังอยู่ใน Butterfly Effect ตกอยู่ในความรู้สึกวูบวาบ ตกหลุมรักซ้ำ ๆ เป็นอาการคลั่งรักใครสักคน ที่ถึงแม้จะเป็นคนเดิม อาการเดิม ความรู้สึกเดิม ลงเอยแบบเดิม แต่ก็ไม่เคยทำให้เราเบื่อความรู้สึกคลั่งรักเลยสักครั้ง เหมือนกับเพลงนี้ที่ไม่ว่าจะเปิดอีกกี่รอบ ก็ทำให้ผมอยากลุกขึ้นมาเต้นไปกับจังหวะของเพลงนี้ อยากให้ทุกคนได้ลองฟัง และหวังว่าจะชอบเพลง Drunk in Love กันนะครับ"

เปิดเพลย์ลิสต์ ฟังเพลง "Drunk in Love" ของศิลปิน jum:p จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ ได้ทาง Music Streaming Platform ในทุกช่องทาง พร้อมมิวสิกวิดีโอที่เซอร์ไพรส์แฟนเพลงทั่วประเทศ ได้ทาง YouTube : MchoiceMusic https://youtu.be/w8b2RZLA1uc?si=OESdyjI-sd4hu

#jump #pisitpol_j
#MchoiceMusic









