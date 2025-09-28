ลาวรื้อถอนบางสถานีรถเมล์ BRT และเลนรถเมล์บางช่วง หลังทำรถติดเวียงจันทน์หนักกว่าเดิม

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว สั่งรื้อถอนสถานีรถเมล์ BRT จำนวน 2 สถานี และรื้อถอนเลนรถเมล์ ถนนไกสอนพมวิหาน และถนน 450 ปี กลับมาเป็นถนนแบบเดิม หลังทำการจราจรในตัวเมืองติดขัดเพิ่มขึ้น ส่วนกำหนดเปิดให้บริการเลื่อนไปเป็นเดือน ธ.ค.นี้ หรือไม่ก็กลางปีหน้า
วันนี้ (28 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีคำสั่งให้เร่งรื้อถอนสถานีรถเมล์ด่วน BRT ตามโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ที่ตั้งอยู่กลางถนน 2 สถานี ตามถนนเชษฐาธิราช ตั้งแต่วัดองตื้อถึงสถานทูตฝรั่งเศส และให้เร่งรื้อถอนทางรถเมล์ที่แบ่งเลนเฉพาะช่อง BRT ที่ก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่ไฟแดงถนนไกสอนพมวิหาน และถนน 450 ปี ถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ดงโดก) แล้วให้กลับมาเป็นการตีเส้นจราจรแบบเดิมแทน รวมทั้งบรรดาเส้นทางที่กำลังจะก่อสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากหลังการก่อสร้างพบว่าการจราจรในตัวเมืองติดขัดเพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สั่งให้เปิดช่องจราจรทางรถเมล์ BRT บนถนนไกสอนพมวิหาน จากศูนย์การค้าวิวมอลล์ ไปยังถนน 450 ปี ขาเข้าตั้งแต่เวลา 06.30-09.00 น. และขาออกตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.
สำหรับโครงการรถเมล์ด่วน BRT ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ ฉบับวันที่ 17 ก.ย. อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่โครงการเมื่อกลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า ขณะนี้มีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน ธ.ค. 2568 หรือต้นปี 2569
โครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ หนึ่งในนั้นคือรถเมล์ด่วน BRT เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567 ตั้งแต่สวนเจ้าฟ้างุ้ม ถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว รวมระยะทาง 12.9 กิโลเมตร มีสถานีรถเมล์ 27 จุด แบ่งเป็นสถานีกลางทาง 22 จุด และสถานีข้างทาง 5 จุด ใช้รถเมล์ไฟฟ้า 55 คัน ขนาด 12 เมตร มี 4 ประตู ข้างละ 2 ประตู จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่งรวมคนขับ พร้อมศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์บัญชารถเมล์ (ศูนย์ควบคุมการเดินรถเมล์) ที่ทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ บ้านโพนคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทั้งก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
ปัจจุบันประเทศในอาเซียนที่มีบริการรถเมล์ BRT ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา มาเลเซีย และไทย