Dib Bangkok x BU เปิดหลักสูตร “Art Beyond Canvas: Management in Art Industry” ยกระดับทักษะสู่นักบริหารจัดการศิลปะมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวง และการฝึกงานกับองค์กรศิลปะชั้นนำ

การอบรมหลักสูตรพิเศษนี้จะเริ่มในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568 สมัครด่วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

จิตติ เกษมกิจวัฒนา ศิลปิน ภัณฑารักษ์อิสระ และนักการศึกษา และ จอช แฮร์ริส (Josh Harris) ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์จากฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมศิลปะและการออกแบบมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมศักยภาพของบุคลากรสายงานนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติดิบ บางกอก (Dib Bangkok) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Art Beyond Canvas: Management in Art Industry” ขึ้นทำไมต้อง "Art Beyond Canvas:Management in Art Industry"?หลักสูตร Art Beyond Canvas: Management in Art Industry มุ่งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในทุกมิติของอุตสาหกรรมศิลปะ โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้เข้มข้น 42 ชั่วโมง: ครอบคลุมการศึกษาเชิงลึกใน 3 แกนหลัก ได้แก่-ศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมทัศนภาพ (Contemporary Art & Visual Culture)-พื้นฐานอุตสาหกรรมศิลปะ (Art Industry Foundation)-การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมศิลปะและการปฏิบัติ (Management in Art Industry & Practice)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 120 ชั่วโมง: เสริมสร้างทักษะผ่านการทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรในแวดวงศิลปะระดับแนวหน้า อย่างเช่น Bangkok Art Biennale Foundation, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC), สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม, หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน, Bangkok CityCity Gallery, Gallery Ver, SAC Gallery, Nova Contemporary, Bangkok Kunsthalle, และ ATTA Galleryผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรระดับแนวหน้าในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ดร. มิกะ โยชิตาเกะ (Dr. Mika Yoshitake) ภัณฑารักษ์อาวุโสจาก Blum Gallery ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และ ดร. เดวิด เทห์ (Dr. David Teh) ภัณฑารักษ์ นักเขียน นักวิชาการ รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของไทยแลนด์เบียนนาเล่ ภูเก็ต 2025 ดร. กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน กรุงเทพฯ และ ดร.วิภาช ภูริชานนท์ ภัณฑารักษ์อิสระ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพในแวดวงศิลปะเมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถต่อยอดศักยภาพสู่สายงานหลากหลายซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมศิลปะ อาทิ-ภัณฑารักษ์ (Curator)-ผู้จัดการนิทรรศการ (Exhibition Manager)-ผู้ประสานงานนิทรรศการ (Exhibition Coordinator / Administrator)-นักออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Designer)-นักอนุรักษ์ศิลปะ (Art Conservator / Restorer)-ผู้จัดการแกลเลอรี (Gallery Manager)-ผู้ขนย้ายผลงาน ทีมติดตั้ง และจัดการทะเบียนผลงานศิลปะ (Art Handler / Art Registrar)-ผู้จัดการบริการลูกค้า (Visitor Services Manager)-ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communications Specialist)-นักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ (Museum Educator)-นักบริหารจัดการด้านการจัดนิทรรศการศิลปะ (Management in Art Industry)คุณสมบัติผู้สมัคร-ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป-ไม่จำกัดสาขาของวุฒิการศึกษา-มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะต่อยอดการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมศิลปะ-มีความสนใจด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Cultural and Art Management) หรือศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) หรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศศิลปะ (Art Ecosystem)-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการได้ครบถ้วน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ –30 มิถุนายน 2568 (สมัครออนไลน์เท่านั้น) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 5 กรกฎาคม 2568ระยะเวลาอบรม: 19 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2568 (เรียนทุกวันเสาร์) ระยะเวลาฝึกงาน: เริ่มหลัง 20 กันยายน 2568 เป็นต้นไป (ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร)ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่: www.bu.ac.th/th/featured-stories/1858