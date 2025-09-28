ถนนภูมะเขือเสร็จแล้ว กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณทุกฝ่าย แต่ตอนนี้ยังไม่ปลอดภัย

เผยภาพถนนภูมะเขือเสร็จแล้ว ขณะเทปูนระยะสุดท้าย กองทัพภาคที่ 2 ซาบซึ้งและขอบคุณ แต่สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ปลอดภัย และมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างจากฝั่งกัมพูชา อาจต้องมีมาตรการที่เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกบางประการ
วันนี้ (28 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "ทหารหลังกองพัน" เผยแพร่วีดีโอคลิปที่ทหารซึ่งร่วมกันก่อสร้างถนนภูมะเขือ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวพร้อมกันว่า "ถนนภูมะเขือเสร็จแล้วครับ" ขณะที่กำลังเทปูนระยะสุดท้าย ถนนคอนกรีตสายนี้จะทำหน้าที่เส้นทางส่งกำลังบำรุง และในอนาคตจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวภูมะเขืออีกด้วย
ด้านเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ขอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการที่พระธรรมวชิรญาณโกศล, หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวัณโต, พระครูโสภณธรรมสโรช, พระปัญญาวชิรโมลี นพพร, พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ สมโภชน์, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสนับสนุนภารกิจการปกป้องอธิปไตยของกองทัพไทยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า กองทัพบกได้สนับสนุนแผนงานและงบประมาณ อย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าวตามขั้นตอน และระเบียบของทางราชการ แต่การแสดงน้ำใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทุกท่าน ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักชาติ ความสามัคคี และความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ
กองทัพภาคที่ 2 ขอน้อมรับความปรารถนาดี และความตั้งใจจริงของทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่มีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอันตรายจากทุ่นระเบิดกับระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ อีกทั้งในช่วงเวลานี้มีสิ่งบอกเหตุหลายประการ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในการวางแผนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพกัมพูชาต่อฝ่ายไทยในห้วงเวลาอันใกล้นี้ จึงทำให้ต้องมีมาตรการที่เคร่งครัดเพื่อควบคุมผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย จนอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวก ในบางประการ
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ สมกับความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคน