“ดารา เรียน” เปิดหน้าแฉอดีตนายอำเภอ-ผู้ว่าฯ สระแก้ว รับส่วย “ออกญาสัมพันธ์ฤทธิ์” เปิดจุดผ่อนปรนโนนหมากมุ่น

“ดารา เรียน” หอบเอกสาร ร้องเรียน “วีระ สมความคิด” แฉอดีตข้าราชการระดับสูง จ.สระแก้ว รับส่วย “ออกญาสัมพันธ์ฤทธิ์” เจ้าของโครงการจุดผ่อนปรน บ้านโนนหมากมุ่น ที่หลักเขต 43 ด้านอดีตผู้ว่าฯ โบ้ยไม่เกี่ยว โยนถามอดีตนายอำเภอ ด้าน “วีระ” เผยยังไม่เชื่อฝ่ายใด ขอตรวจสอบก่อน
วันที่ 27 ก.ย.นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ลงพื้นที่หลักเขตแดนที่ 43 บ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จุดที่กล่าวอ้างว่าจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าไทย-กัมพูชา เพื่อรับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส.ดารา เรียน หรือ ดาว หญิงกัมพูชาที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน พร้อมกับชาวบ้าน 4 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินโครงการก่อสร้างจุดผ่อนปรนทางการค้า โดย น.ส.ดารา เรียน ได้นำเอกสารการให้สัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาในโครงการดังกล่าว รวมถึงเอกสารโฉนดที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดินของกัมพูชา มาแสดงต่อนายวีระด้วย เพื่อยืนยันว่าที่ดินที่จะมีการก่อสร้างจุดผ่อนปรนอยู่ฝั่งกัมพูชา
น.ส.ดารา เรียน อ้างว่าที่ดินทั้งหมด 1,039 ไร่ ที่จะมีการก่อสร้างโครงการเป็นที่ดินทางฝั่งกัมพูชาทั้งหมด ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีการปักปันเขตแดนกันชัดเจนแล้ว โดยบริษัทของ "ออกญาสัมพันฤทธิ์" ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งได้ประทับตราออกโฉนดที่ดินให้แล้ว แต่ติดปัญหา คือ มีชาวบ้านทางฝั่งไทยเข้าไปทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนาน ทางด้านนายอำเภอคนเก่าของอำเภอโคกสูง ได้เสนอแนวทางให้เจ้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ไปทำกินตรงจุดนั้น ทางฝ่ายตน ซึ่งเป็นตัวแทนของ "ออกญาสัมพันฤทธิ์" จึงเสนอเงินชดเชยให้ไร่ละ 3 หมื่นบาท ก็ได้มีการเจรจาต่อรองกับชาวบ้าน สุดท้ายจึงตกลงจ่ายค่าชดเชยไร่ละ 8 หมื่นบาท ชาวบ้าน 68 ราย ยอมรับเงื่อนไขและรับเงินไปแล้ว ซึ่งนายอำเภอคนเก่าก็ได้ข้ามแดนไปกัมพูชา เพื่อเซ็นเอกสารมอบที่ดินด้วย
หลังจากนั้นทางบริษัทก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนขนาดใหญ่ความกว้าง 100 เมตรแต่ติดปัญหาชาวบ้าน 4 รายซึ่งมีที่ดินรวมกัน 75 ไร่ เรียกค่าชดเชยไร่ละ 1 ล้านบาท ทางฝ่ายตนก็ตกลง ซึ่งนายอำเภอโคกสูงคนเก่า ได้เสนอตัวว่าจะเป็นตัวแทนในการนำเงินไปจ่ายให้กับชาวบ้านเอง ซึ่งตนเป็นตัวแทนมอบเงินให้ โดยมอบเป็นเงินสด มีทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ตามภาพที่ปรากฎผ่านสื่อไปก่อนหน้านี้
“ตอนรับเงินอดีตนายอำเภอถึงขั้นมือสั่น เพราะไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อน” นางสาวดารา เรียน กล่าว
หลังจากนั้นก็ได้นำเงินไปแบ่งกันบนห้องนอนของนายอำเภอ ซึ่งก็ได้ให้ตนไปช่วยจัดแจงเงินด้วย
นางสาวดารา เรียน บอกว่า เงินก้อนดังกล่าว ส่วนที่เหลือจากการให้เจ้าของที่ดิน 4 รายแล้ว มีการแบ่งออกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลายส่วน เท่าที่ทราบให้ผู้ว่าราชการคนเก่าจำนวน 10 ล้านบาท หลังจากได้รับเงินก็ขาดการติดต่อไป
ส่วนนายอำเภอคนเก่าได้รับเงินไปมหาศาล โดยนางสาวดารา เรียน อ้างว่าได้รับส่วย จำนวน 35 ล้านบาท โดยนายอำเภอบอกว่าจะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่หลายระดับ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,และนักการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้รับค่าเซ็นเอกสาร อีกราวๆ 34 ล้านบาท
นางสาวดารา เรียน บอกอีกว่า นอกจากนี้ นายอำเภอคนดังกล่าวยังได้ข้ามแดนไปพูดคุยกับ "ออกญาสัมพันฤทธิ์" อยู่บ่อยครั้ง เพื่อขอเงินครั้งละ 3 - 5 ล้านบาท และยังขอ "ออกญาสัมพันฤทธิ์" ไม่ให้ใช้งานตน โดยได้เสนอตัวหากต้องการให้ทำอะไร ก็ขอให้ใช้นายอำเภอทำให้ เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีอำนาจจัดการได้โดยตรง แต่ออกญาสัมพันฤทธิ์ ไว้ใจตนมากกว่า เพราะอยู่ด้วยกันมานาน
อย่างไรก็ตาม นายวีระ สมความคิด กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนยังไม่ได้เชื่อใคร และจะต้องตรวจสอบทุกอย่างก่อน โดยเฉพาะที่ดินดังกล่าว สรุปแล้วเป็นของฝั่งกัมพูชาหรือไทยกันแน่ เนื่องจากทางคนไทยมีการบอกว่า เสียค่าภาษีดอกหญ้าให้กับ อบต. ส่วนเรื่องการร้องเรียนก็เน้นย้ำกับทั้งคุณดาว และชาวบ้านว่า หากเริ่มการร้องเรียนแล้ว จะต้องเป็นเรื่องจริง และต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่ตามมาด้วย
ส่วน นายสมศักดิ์ คำสุขสวัสดี อายุ 63 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ยอมรับว่า สมัยตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้าน เงินที่นางสาวดารา เรียน อ้างถึงมีการจ่ายให้กันจริง ส่วนที่ดินหลักเขตต่างๆ ก็ยึดตามฝั่งกัมพูชา วันนี้ตนออกมายืนยันแค่เพียงว่า ได้รับเงินจากการจ่ายจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นพยานเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการจ่ายภาษีดอกหญ้าให้กับ อบต.โนนหมากมุ่น ทุกปี จึงเข้าใจว่าที่ดินเป็นของไทย เพราะมีเอกสารการจ่ายภาษี
ขณะที่ ผู้สื่อข่าวได้โทรสอบถามอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดเผยถึงเรื่องที่ถูกพาดพิงว่า ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น ให้ไปถามอดีตนายอำเภอ เพราะ น.ส.ดารา เรียน นำภาพอดีตนายอำเภอรับเงินดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมย้ำว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับที่มีคนพาดพิงถึงประเด็นนี้