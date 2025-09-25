เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ CBA Expo 2025 และ Concrete Expo Asia 2025 งานแสดงสุดยอดสินค้าเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีตแห่งเอเชีย

บริษัท บีเม็กซ์ จำกัด จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีตแห่งเอเชีย หรือ CBA Expo 2025 อย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 3 และ Concrete Expo Asia 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่และนวัตกรรมเทคโนโลยีกว่า 100 รายจัดแสดง พร้อมไฮไลต์เปิดตัวครั้งแรกในไทยและภูมิภาค อีกทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมากมาย เปิดให้เข้างานฟรี ตั้งแต่วันที่ 24-26 กันยายน 2568 ณ ไบเทค บางนา คาดตลอด 3 วันจัดงานมีผู้ร่วมงานกว่า 4,000 ราย สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจราว 100 ล้านบาท
นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ และคอนกรีตแห่งเอเชีย CBA Expo 2025 และ Concrete Expo Asia 2025 แม้ว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ แต่เชื่อว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และคอนกรีต เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องปรับตัวในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
จากเหตุการณ์อาคารก่อสร้างถล่มที่เป็นข่าวใหญ่ของปีนี้ ตอกย้ำว่าการใช้วัสดุและเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในทุกระดับในทัดเทียมมาตรฐานสากล และฟันฝ่าพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นโดยเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอื่นๆ
หนึ่งพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมคือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เชื่อมั่นว่านอกจากวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเข้ามาใช้แล้ว ภาคอุตสาหกรรมควรจะต้องนำเครื่องจักร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม สมัยใหม่เข้ามาใช้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุน ทั้ง 2 งานนี้ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการก่อสร้าง อาคาร เหมืองแร่และคอนกรีต ได้มีทางเลือกในการนำเครื่องจักร นวัตกรรมที่ทันสมัย และวัสดุที่ได้มาตรฐาน เข้ามาใช้งานในธุรกิจของตน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวฐิติรัตน์ ปฐวีวรากิตติ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเม็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน CBA Expo 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ ครั้งที่ 3 พร้อมกับงาน Concrete Expo Asia 2025 หรืองานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่อนาคตและความยั่งยืน” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ทั้ง 2 งานนี้ คือเป็นเวทีกลางที่รวบรวมการแสดงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่และคอนกรีตจาก 100 แบรนด์ชั้นนำ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงงานได้มีโอกาสเชื่อมต่อและเจรจาธุรกิจโดยตรงต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อทั่วทั้งประเทศไทยและอาเซียน
สำหรับไฮไลท์ของสินค้าและบริการในงาน CBA Expo 2025 ยกตัวอย่างเช่น รถขุดแบ็คโฮรุ่นใหม่ และเครื่องจักรก่อสร้าง จากแบรนด์ XCMG รถตักล้อยางและรถดันดิน จากแบรนด์ Shantui รถขุดแบ็คโฮ Hyundai จากประเทศเกาหลีใต้ ทาวเวอร์ เครน Liebherr จากประเทศเยอรมนี โมบาย เครน KATO จากประเทศญี่ปุ่น แพลนผสมยางมะตอย ALMIX จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องปั่นไฟ MINAMI จากประเทศญี่ปุ่น รถดั๊มเหมือง จากประเทศจีน เครื่องบดย่อยหิน Dahongli จากประเทศจีน อุปกรณ์เสริมรถขุด จากประเทศไทย อิตาลี และเกาหลีใต้ อะไหล่ต่างๆ สำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง จากประเทศจีน เป็นต้น ในส่วนของงาน Concrete Expo Asia 2025 ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปั๊มคอนกรีต Putzmeister จากประเทศเยอรมนี เครื่องผสมคอนกรีต SICOMA จากประเทศอิตาลี เครื่องผสมคอนกรีต TEKA จากประเทศเยอรมนี รถบรรทุกไฟฟ้าติดโม่ผสมคอนกรีต รักษ์โลก จาก CP Foton เครื่องผลิตคอนกรีตอัดแรง Nordimpianti จากประเทศอิตาลี และ Steel Fiber ผสมคอนกรีต Maccaferri จากประเทศอิตาลี เป็นต้น
ภายในงานยังจัดการสัมมนาที่น่าสนใจ สำหรับแวดวงธุรกิจก่อสร้าง เหมืองแร่ และคอนกรีต รวมไปถึงกลุ่มผู้รับเหมา วิศวกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับฟังความรู้และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายประเด็น อาทิ ความปลอดภัยในการทำงานด้านการก่อสร้าง โดย ตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หัวข้อการเตรียมตัวเพื่อขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 'คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หัวข้อ Observed structural damages in Tall buildings in Bangkok from M7.7 Mandalay earthquake and ongoing repair/strengthening โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสาธิตการทำงานของเครื่องจักร ที่ลานแสดงสินค้าด้านนอกอาคารด้วย
ทั้งนี้ ด้วยไฮไลต์เปิดตัวสินค้าและเทคโนโลยีครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาค อีกทั้งกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมากมาย หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมเปิดให้ทุกท่านได้เข้าร่วมงานฟรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ EH100 ไบเทค บางนา คาดว่าตลอด 3 วันจัดงานมีผู้ร่วมงานรวมกว่า 4,000 ราย สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจราว 100 ล้านบาท
นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า งาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 จะทำให้ผู้ที่เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและอัปเดตเทรนด์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในการนำไปพัฒนาประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิด “ก้าวสู่อนาคตและความยั่งยืน”
ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพื่อให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการยกระดับของอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยและเป้าหมายทางเศรษฐกิจประเทศ
นาย ต่ง หมิง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็กซ์ซีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการร่วมจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ว่า ทางแบรนด์ XCMG ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ที่เมืองซูโจว เป็นผู้นำด้านเครื่องจักรก่อสร้างในประเทศจีน ด้วยประวัติยาวนานถึง 82 ปี ปัจจุบัน XCMG เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องจักรก่อสร้างอันดับ 1 ของจีน และอันดับ 4 ของโลก XCMG มีความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิต ครอบคลุม 6 อุตสาหกรรมหลัก 18 หมวดหมู่หลัก ครอบคลุมกว่า 1,000 รายการ และส่งออกไปยังกว่า 190 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 300 ราย เราภูมิใจที่ได้ให้บริการประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความทุ่มเทและความเป็นเลิศเช่นเดียวกัน
สำหรับ XCMG (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะส่งมอบเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง พร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมและศูนย์อะไหล่ทั่วประเทศ เป้าหมายของเราไม่เพียงแต่มอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมอบความอุ่นใจ ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย ภายในงานครั้งนี้บริษัทภูมิใจนำเสนอรถขุดรุ่น G Series รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด สมรรถนะทรงพลัง และบำรุงรักษาง่าย รถขุดรุ่น Star: XE215G น้ำหนักใช้งาน: 20 ตัน และรถขุดขนาดเล็กซีรีส์ XE60G และ XE75G ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในเมืองและพื้นที่จำกัด
นอกจากรถขุดแล้ว XCMG ยังนำเสนอเครื่องจักรหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงรถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด XC7-SR08, รถบดถนน XS123, รถยกไฟฟ้า และรถกระเช้าไฟฟ้า ในพื้นที่จัดแสดงสินค้ากลางแจ้งของเรา เรายังนำเสนอเครื่องจักรที่ทันสมัยหลากหลายชนิด อาทิ รถเครน รถตักล้อยาง EV และรถกัดถนน ซึ่งแต่ละชนิดล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านนวัตกรรม ความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเข้าชมเครื่องจักรทั้งหมดนี้ได้ที่บูธ XCMG ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค คำแนะนำเฉพาะบุคคล และข้อเสนอสุดพิเศษที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
นาย หวัง รุนจือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซานตง ซานทุย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค หนึ่งในผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า กล่าวว่า Shantui เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมหนักซานตง (SDHI) รายได้ของกลุ่มสูงถึง 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เราได้พัฒนาโซลูชันอัจฉริยะแบบบูรณาการ ครอบคลุมระบบพลังงาน Weichai, รถเพื่อการพาณิชย์ Sinotruk และ Shacman, เครื่องจักรก่อสร้าง Shantui, เครื่องจักรกลการเกษตร Lovol, ระบบไฮดรอลิก Linde และระบบส่งกำลัง FAST เรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักอย่างแท้จริง ในระบบพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เรามีเครื่องยนต์ Weichai, ระบบไฮดรอลิก Linde และช่วงล่างของ Shantui ส่วนในระบบพลังงานใหม่ เรามีแบตเตอรี่ Weichai-BYD, มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลักชั้นนำของโลก
สำหรับ Shantui ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ยอดขายรถดันดินสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก Caterpillar และ Komatsu และติดอันดับ 29 ใน 50 ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของโลก Shantui ให้บริการลูกค้าด้วยรถปราบดิน รถขุด รถตัก เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง เครื่องจักรสำหรับคอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 Shantui ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเปิดตัวรถดันดิน AI ของโลก ปัจจุบัน Shantui กำลังเร่งพัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติ พลังงานใหม่ และระบบอัจฉริยะ ทั้งนี้ ในประเทศไทย Shantui ดำเนินงานมากว่า 30 ปี และได้นำเสนอโซลูชันต่างๆ ให้กับท่าเรือ เหมืองหิน โรงงานปูนซีเมนต์ คลังสินค้า การก่อสร้างถนน และลูกค้าอื่นๆ ต่อไป เราจะเพิ่มการลงทุนและจัดตั้งบริษัท Shantui Thailand อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งในประเทศไทย มี บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่และบริการหลักในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างดีที่สุด
นายสุภชัย สมิทธิปรีชาวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโม่ผสมคอนกรีต แบรนด์ SICOMA จากประเทศอิตาลี ที่มี Special Features ที่ออกแบบโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยที่บริษัทใช้แบรนด์ KPT ในการทำตลาด และดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า “เราจะเป็นมากกว่าคู่ค้า เราจะเป็นคู่คิดที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำตลาดที่มุ่งเน้นทั้ง เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และคุณภาพที่ดีของเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและสม่ำเสมอ อะไหล่ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่เรายึดมั่น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ทางบริษัทฯ จึงได้มองหาเวทีทางการค้า ที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมฯ ได้รู้จักกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้างต้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์แพลทตินั่ม ภายในงาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิต และคุณภาพของอุปกรณ์และอะไหล่ โดยเรามีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงการบริการของเราได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
นายจักรพันธ์ ลีลาพร บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในบริษัทจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ และให้เช่าเครื่องจักร ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 40 ปี ในการให้บริการเครื่องจักรในโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย มาตรฐานคุณภาพและบริการ จนเป็นที่ยอมรับ และด้วยประสบการณ์ข้างต้นทำให้ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการ ภายใต้การนำเข้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่าง Putzmeister, Liebherr จากประเทศเยอรมันนี และ Kato จากประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน จึงมีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของเทคนิคการใช้งาน รวมไปถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ จากแบรนด์ชั้นนำข้างต้น จึงได้มองหาพันธมิตรและเวทีที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้นำเสนอเครื่องจักรแบรนด์ต่างๆ รวมไปถึงความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และคอนกรีต และ ได้เห็นว่างาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 เป็นเวทีที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์แพลทตินั่ม ด้วยมุ่งหวังที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการ โดยใน 3 วันนี้ ทางบริษัทฯ ต้องการที่จะนำเสนอความทันสมัยของเครื่องจักร อาทิเช่น รถปั๊มคอนกรีต ทาวเวอร์เครน และรถเครน รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้งาน ที่ลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง นอกจากนี้ยังจะมีการจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 แบรนด์ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการตลอดจนวิศวกรที่ใช้เครื่องจักรจริง ได้มีองค์ความรู้ที่มากขึ้น