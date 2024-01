นิปปอนเพนต์ เผยยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจสีในไทย

“นิปปอนเพนต์” เปิดยุทธศาสตร์ 3 ปี ก้าวขึ้นสู่ “ผู้ผลิตสีที่ผลิตและจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย” ด้วยยอดขายกว่า 15,000 ล้านบาท ประเดิมเปิดศักราชใหม่ จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมเดินเครื่องวางยุทธ์ทางการตลาดสร้าง movement ใหม่ๆให้กับตลาดสี ตอกย้ำแนวคิด Inspired by you มั่นใจแนวรบใหม่ดันยอดขายปี 67 แตะนิวไฮมร.จอน ตัน ฮอน ยู รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ มาเลเซีย (M Group) นำทีมแถลงความสำเร็จและนโยบายของกลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ทั่วโลก รวมถึงความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย พร้อมผลักดันกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับสากลนายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสี “นิปปอนเพนต์” ในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ภาพรวมของนิปปอนเพนต์ ประเทศไทย ในปี 2566 มียอดขายรวมกว่า 9,200 ล้านบาท เติบโตกว่า 12% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจัยหลักมาจาก การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทแบบรอบด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การทำตลาด โดยเพิ่มการทำตลาดแบบ Push Marketing ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการขาย เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด รวมถึงการปรับเซ็กเม้นท์ตลาดเพื่อให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Business-to-Business (B2B), กลุ่ม Business-to-Customer (B2C) และกลุ่ม Business-to-Government (B2G)สำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ “นิปปอนเพนต์” ใน 3 ปี นับจากนี้ (ปี 2567-2569) บริษัทตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจสีและสารเคลือบผิวของตลาดสีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Inspired by you” โดยแนวคิดในการดำเนินงานเป็นการผนึกรวม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มสีทาบ้าน อาคารและโรงงาน, กลุ่มสีพ่นรถยนต์ และกลุ่มสีสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น และตอบโจทย์ความต้องการในตลาดเมืองไทยอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องทั้งในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการวาง กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง“ในปี 2566 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่นิปปอนเพนต์ประสบความสำเร็จ เห็นได้จากยอดขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดด กว่า 12% ขณะที่ตลาดรวมมีการเติบโตเพียง 5-6% ถือเป็นการเติบโตมากกว่าตลาดถึง 2 เท่าตัว ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นในการรุกตลาดต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเห็นการกลับมาลงทุนและการรุกตลาดอย่างหนักของนิปปอนเพนต์ พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะนำยอดขายสูงกว่า 11,000 ล้านบาท ถือเป็นการทำยอดขายนิวไฮในรอบ 57 ปีของนิปปอนเพนต์ประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตสีที่ผลิตและจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย (ผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยไม่นับรวมการส่งออก) ภายในปี 2569 ด้วยยอดขายรวมกว่า 15,000 ล้านบาท”ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นิปปอนเพนต์เดินหน้ากลยุทธ์การทำตลาดแบบ 360 องศา ทั้ง Above The Line และ Below The Line เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้ง B2B, B2C และ B2G โดยเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วย การจัดงาน Dealer Conference Meeting การรวมตัวครั้งใหญ่ของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และบริษัทพร้อมเดินเครื่องกลยุทธ์การตลาดเต็มสูบ เพื่อที่จะสร้าง movement ใหม่ๆให้กับตลาดสีในประเทศไทย“นิปปอนเพนต์เดินหน้าธุรกิจภายใต้แนวคิด “Inspired by you” ประกอบไปด้วย “3C” ได้แก่ Customer Centric, Customized Solution และ Concrete Innovation ด้วย วิสัยทัศน์การทำงานที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของนิปปอนเพนต์ คิดและพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าและปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ โดยนิปปอนเพนต์คิดค้นนวัตกรรมและโซลูชันที่เข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) และโมเดิร์นเทรด ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า ในทุกกลุ่ม โดยจะร่วมกันพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรวมถึงการวางแผนดำเนินการร่วมกันควบคู่กันไป โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดร้านค้าปลีก หรือจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับคู่ค้า ทำให้ คู่ค้ามั่นใจได้ว่า นิปปอนเพนต์พร้อมเดินหน้าเคียงข้างร่วมกันอย่างแท้จริง”สำหรับตลาดสีทุกประเภทในปี 2566 มีมูลค่ารวมราว 58,000 ล้านบาท เติบโต 5-6% โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีการเติบโตราว 5% ซึ่งการเติบโตหลัก มาจากการกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการร่วมกันเป็นพันธมิตรกับกับคู่ค้า บริษัทยังให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญภายในงาน Dealer Conference Meeting ได้รับเกียรติจาก นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ได้กล่าววิสัยทัศน์ทิศทางภาคอสังหาฯที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน รวมถึงเทรนด์การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567 ว่า “แสนสิริ เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งแผนงานที่สำคัญในปีนี้ คือ การมุ่งมั่นส่งมอบทุกโครงการใหม่ของแสนสิริด้วยนวัตกรรมบ้านสีเขียว หรือ Green Living Designed Home ภายใต้ 3 แนวคิด เริ่มตั้งแต่การออกแบบ-ก่อสร้าง-จนถึงการส่งมอบบ้านพลังงานสะอาด เพื่อให้ลูกบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ แสนสิริ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการการคัดเลือกคู่ค้าที่ใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ขอชื่นชมนิปปอนเพนต์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับแสนสิริมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเดินหน้าส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้อาศัย และมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ในการร่วมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน”