SHR เครือ สิงห์ เอสเตท ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมฯ ที่ “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์’ แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ประกอบด้วยรีสอร์ตชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ ฮาร์ดร็อก โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives), ทราย ลากูน มัลดีฟส์ (SAii Lagoon Maldives) และ โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) ซึ่งจะเปิดกิจการปลายปี 2023 นี้

ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ (CROSSROADS Maldives) โครงการแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรระดับโลกรวมถึง เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์ (The Marina @ CROSSROADS) ท่าจอดเรือยอทซ์สุดหรู และศูนย์กลางที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารชื่อดังระดับเวิลด์คลาส ประกาศความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Green GlobeTM ตอกย้ำความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่องครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ พัฒนาโดย บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts Public Company Limited: SHR) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ตในไทย ในเครือของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดย ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ตามมาตรฐาน Green GlobeTM ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยความสำเร็จนี้มีความสำคัญต่อ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผสานความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในส่วนของ The Marina @ CROSSROADS ห้องประชุม ร้านค้า ร้านอาหาร และรีสอร์ตทั้งสองแห่ง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังได้รับรางวัลจาก TTM Awards ในสาขา Best MICE Destination และรางวัล South Asia Travel Awards ในสาขา Leading Yacht Marina Hotel/Resort อีกด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ครอบคลุม 4 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable Management) การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (Social & Economic Development) แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Practices) และมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) แต่ละกลยุทธ์เหล่านี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้อย่างพิถีพิถัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของมัลดีฟส์และรักษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้คงไว้อย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ทางทะเลมีการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มัลดีฟส์ (Maldives Discovery Centre) และ ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre) ศูนย์ทั้ง 2 แห่งนี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ต่างช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ให้รุดหน้าอย่างเต็มกำลังศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มัลดีฟส์ (Maldives DiscoveryCentre) ได้รับการออกแบบเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของมัลดีฟส์ ผ่านการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟ และนำเสนอผ่านพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre) เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ทางทะเล ที่เน้นย้ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้เกี่ยวระบบนิเวศน์ของทะเลมัลดีฟส์ ภายในประกอบด้วยห้องทดลองชีววิทยาทางทะเล เรือนเพาะชำปะการัง และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจำแนกพันธ์ปลา การขยายพันธุ์ปะการัง และอื่น ๆ อีกมากมายนายเดิร์ก เดอ คุยเปอร์ (Dirk De Cuyper) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “SHR เป็นบริษัทในเครือสิงห์ เอสเตท และได้รับการถ่ายทอดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (SDG 14: Life Below Water) มาเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ Sustainable Diversity และได้นำหลักการด้านการอนุรักษ์มาผสมผสานการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า การรักษาสมดุลของธุรกิจขนาดใหญ่และความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลนั้น เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องกำหนด กำกับ และดูแลทุกขั้นตอนในการดำเนินงานให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างประสบการณ์พิเศษให้แก่ลูกค้าในคราวเดียวกันโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เป็นโครงการเรือธง ของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเครือเป็นอย่างมาก และในปี 2566 นี้ จะเปิดตัวรีสอร์ตไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยที่และเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานของแอคคอร์ (Accor) ได้แก่ “โซ/ มัลดีฟส์” ซึ่งจะทำให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนที่สนุกและมีชีวิตชีวาพร้อมตัวเลือกมากมายสำหรับการพักผ่อน รีสอร์ตทั้ง 3 แห่งในโครงการจะมีสไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่างกัน รองรับการกลุ่มลูกค้าในหลากหลายเซกเมนต์มากขึ้นครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ฮาร์ดร็อก โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives)ทราย ลากูน มัลดีฟส์ (SAii Lagoon Maldives)โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives)#########################################