เปิดใหม่ “JONO HOTELS” 2 ที่พัก หลับสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

ในช่วงปลายปี 2565 Jono (ซึ่งมาจากคำว่า Journey of the Nomad) ได้เปิดให้บริการโรงแรม 2 แห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ และภูเก็ต นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างของการพักผ่อนในมุมมองที่ต่างกัน แต่มีจุดหมายเดียวกันตามคอนเซปต์แบรนด์ คือต้องการเติมพลังด้วยความสนุกสนาน และการค้นพบสิ่งใหม่ที่เข้าใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้นกว่าเดิม ผสานบริการมาตรฐานโรงแรมระดับโลก ห้องพักกว้างขวาง สะอาด พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า อินเทอร์เน็ตแรง ครบวงจรด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักของโรงแรมในเครือ JONO HOTELS ทุกห้องออกแบบทันสมัย พร้อมสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตทีวีพร้อมช่องเคเบิลและช่องสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรือ YouTube ฝักบัวแรงดันสูงแบบวอล์กอิน ตู้นิรภัยดิจิทัล มินิบาร์ในห้องพักพร้อมน้ำดื่มฟรี และอินเทอร์เน็ตแรง นอกจากนั้น JONO ยังทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำด้วยการรวมบริการทั้งหมดมาไว้ที่ปลายนิ้ว เพียงแค่คลิกแอปพลิเคชัน JONO จากสมาร์ตโฟนของผู้เข้าพัก ก็สามารถพูดคุยกับแผนกต้อนรับ สั่งรูมเซอร์วิส จัดเตรียมการเดินทาง จองกิจกรรม และอื่น ๆ อีกมากมายยังมีพื้นที่คอนเนกต์ผู้คนไว้ด้วยที่ “Co-Working Space” ซึ่งเป็นศูนย์รวมคนยุคใหม่เอาไว้ด้วยกัน โดยบริเวณล็อบบี้จะมีโซนครัว ไมโครเวฟ ชาและกาแฟบริการฟรีตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เป้าหมายของ JONO คือการตอบโจทย์คนยุคใหม่วัย Gen x – Gen Z รวมถึง “Digital Nomad” หรือกลุ่มนักเดินทางที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกผ่านดิจิทัล และทำให้ทุกวันหยุดเป็นวันที่สนุก สบาย ๆ ไร้กังวล ไม่ว่าจะทำงานหรือเล่น วันหยุดสั้นหรือวันหยุดยาว JONO HOTELS ก็จะดูแลผู้มาเยือนเหมือนคนในครอบครัว(โจโน่เอ็กซ์ ภูเก็ต กะรน) เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ Jono แห่งแรกของโลกเมื่อ เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2565 ตั้งอยู่บนหาดกะรน บริเวณริมทะเลอันงดงามบนชายฝั่งพระอาทิตย์ตกของภูเก็ต มีห้องพักร่วมสมัย 121 ห้อง มีตั้งแต่ห้อง “Recharge Room” ขนาด 21 ตร.ม. ไปจนถึงห้อง “RechargeX” ขนาด 35 ตร.ม. ซึ่งมีเตียงสองชั้นสำหรับหนูน้อย ทุกห้องได้รับการตกแต่งแนวร่วมสมัย โทนสีสว่างสะอาดตา พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย อาทิ สมาร์ตทีวี Wi-Fi ความเร็วสูง ฝักบัวแรงดันสูง ห้องน้ำแบบวอล์กอิน กาต้มน้ำดิจิทัล และอีกมากมาย ด้านบนสุดชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเป็นสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ ที่มาพร้อม ‘Altitude Rooftop Bar’ เสิร์ฟเครื่องดื่มสุดเก๋ตลอดทั้งวัน ยังมี “ห้องเด็กเล่น” ให้บริการเมื่อผู้ปกครองต้องการพักผ่อน ส่วนนักชิมสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นฟินแบบชาวใต้ได้ที่ห้องอาหาร “360 Restaurant” และนักเดินทางหรือคนทำงานก็มีบริการห้องประชุมแบบส่วนตัว รองรับได้ถึง 10 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์ประชุมสุดไฮเทค และผนังกันเสียงการเปิดตัว JonoX ภูเก็ตกะรน ประสบความสำเร็จอย่างสูง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางใน Next Normal โดยภายในไม่กี่วันหลังจากเปิดให้บริการ JonoX มีอัตราการเข้าพักถึง 90% เกือบทุกวันในช่วงสองเดือนที่เหลือของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 นอกจากนี้ JonoX Phuket Karon ยังได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากพันธมิตร และนักเดินทางจากตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มตลาด CIS (รัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถาน)(โจโน่ กรุงเทพ อโศก) เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซิตี้โฮเทลที่มาพร้อมสไตล์และการบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ บนทำเลทองใจกลางย่านสุขุมวิท ตั้งอยู่ในย่านอโศก ซึ่งเป็นย่านที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ รายล้อมด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ ร้านอาหาร ความบันเทิง อาคารสำนักงานที่เต็มไปด้วยบริษัทข้ามชาติชื่อดัง ใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และติดรถไฟฟ้า BTS (สถานีอโศก) และ MRT (สถานีสุขุมวิท) ซึ่งจะเชื่อมต่อผู้เข้าพักเข้าสู่เมืองหลวงของไทยได้อย่างสะดวกสบาย ไร้รอยต่อ ในขณะที่ภายในโรงแรมจะให้บริการแบบครบวงจร ภายใต้บรรยากาศที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนอย่างลงตัว ซึ่งนับเป็นโรงแรมในเมืองแห่งใหม่ที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชาว Digital Nomad (นักเดินทางที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลก)ภายในอาคาร Low Rise ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 65 ห้อง มีให้เลือกตั้งแต่ “Recharge” (ห้องรีชาร์จ) ขนาด 14 ตารางเมตร ที่มาพร้อมเตียงคิงไซส์แสนสบาย “RechargeX” (ห้องรีชาร์จเอ็กซ์) ขนาด 17 ตารางเมตร แบบเตียงแฝด และ “Snooze Blackout” (ห้องสนูซ แบล็คเอาท์) หรือห้องไม่มีหน้าต่าง ขนาด 16 ตารางเมตร พิเศษด้วยประตูทึบกันเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบอย่างแท้จริง มีให้เลือกทั้งแบบเตียงคิงไซส์หรือเตียงแฝดคุณภาพพรีเมียม ห้องพักทุกห้องออกแบบทันสมัย พร้อมสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทคกล่าวว่า "Jono Hotels นำความรู้สึกของการค้นพบกลับคืนมาสู่การเดินทาง สำหรับคนยุคดิจิทัล โรงแรมจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางอีกต่อไป แต่เป็นฐานที่พวกเขาสามารถค้นพบประสบการณ์และการผจญภัยใหม่ ๆ ที่ได้ ออกแบบมาเพื่อมอบทุกสิ่งที่จำเป็นแก่นักเดินทางในยุคปัจจุบัน โดยโรงแรมของเราได้ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป และก้าวข้ามการนำเสนอโรงแรมแบบเดิม ๆ เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะใจกลางกรุงเทพฯ หรือเพลิดเพลินกับการพักผ่อนริมชายหาดอย่างสนุกสนาน Jono Hotels อยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกวันหยุดพักผ่อนสบาย ๆ และไร้กังวลด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ปลายทางทั้งหมดอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว"Jono Hotels จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่และชายหาดที่เงียบสงบของประเทศไทยการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ JonoX Phuket Karon และ Jono Bangkok Asok ในปี 2565 ส่งผลให้ Jono Hotels จะยังคงเพิ่มจำนวนโรงแรมใหม่และน่าตื่นเต้นต่อไปในปี 2566 โดยกรุงเทพฯ เป็นที่จับตามองสำหรับสถานที่พักของ Digital Nomad แห่งต่อไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JONO HOTELS ได้บนเว็บไซต์ www.jonohotels.com หรือทางอีเมล stay@jonohotels.com