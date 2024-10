EnCo คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาคารขนาดใหญ่ด้านอนุรักษ์พลังงาน

จัดขึ้นโดย ASEAN Centre for Energy (ACE) เพื่อเป็นเวทีประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 42 (the 42nd ASEAN Ministers on Energy Meeting - AMEM 42) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลประกอบด้วย การประหยัดพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ นโยบายองค์กรด้านความยั่งยืน การนำไปปรับใช้ซ้ำได้ภายในองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้นรางวัล Asean Energy Awards 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ EnCo ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการออกแบบและก่อตั้งศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างอาคารที่เป็นต้นแบบของ อาคารยั่งยืน (Sustainable Building), อาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building) และ อาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่เน้นการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย โดยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานสูงสุดมาใช้ในโครงการต่างๆ ที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมกัน