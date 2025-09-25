คลิปเฉลยแล้ว “นัทตี้ คุยกับใคร” โซเชียลฯ แห่แซว ‘ช่องสามวางงาน ไทยรัฐล่อซื้อ’ (ชมคลิป)

เปิดมุมใหม่ไวรัล “นัตตี้ ข่าวสด” เผยโฉมหนุ่มปริศนาที่คุยกับนักข่าวสาวกลางเหตุถนนทรุด หลังเสียงประกาศโสดหลุดออกอากาศสด ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น “ช่องสามวางงาน ไทยรัฐล่อซื้อ”
จากกรณีโซเชียลฯ แห่แชร์คลิปสุดฮา เจ้าของวลีเด็ด "โสดแล้วงานเยอะฉิบหาย" หลังนักข่าวสาว “นัตตี้ ข่าวสด” เพื่อนฝากถือไมค์ช่อง 3 ขณะลงพื้นที่รายงานเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล แต่เสียงคุยส่วนตัวกลับหลุดเข้าไลฟ์สด “เรื่องเล่าเช้านี้” จนสรยุทธต้องแก้สถานการณ์กลางรายการ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (25 ก.ย.) เผยอีกมุมกล้อง เฉลยโฉมหน้าฝ่ายชายที่คุยกับน้องนักข่าวสาวคนสวย “นัตตี้ ข่าวสด” ในไวรัลคลิปที่ถูกโซเชียลฯ พูดถึงในเหตุการณ์ถนนทรุด
หลังนักข่าวสาวคนสวย “นัตตี้ ข่าวสด” ของสื่อใหญ่อย่าง “ข่าวสด” ซึ่งลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฏิบัติงาน แต่เสียง ประกาศโสดกลับหลุดลอดเข้าไปในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ขณะออกอากาศสด โดยนัตตี้ ข่าวสดได้โพสต์คลิป TikTok ระบุว่า “โดนเพื่อนวางงาน ฝากไมค์ แล้วลืมบอกว่าไลฟ์อยู่” พร้อมโพสต์ภาพที่ตนเองถือไมค์ช่อง 3 ไว้ชัด ด้านชาวเน็ตแห่แซว “ช่องสามวางงาน ไทยรัฐล่อซื้อ”
คลิกชมคลิปวิดีโอ