“Generation to Generations” เดอมอนด์ ส่งต่อความเล่อค่าจากรุ่นสู่รุ่น

เมื่อโลกปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยความเร็วที่หมุนเปลี่ยนไม่มีวันสิ้นสุด มีเพียงไม่กี่สิ่งที่ยังคงอยู่และเป็น “ตัวแทนของความรู้สึก” ที่สวมใส่ได้ และหนึ่งในนั้นคือเครื่องประดับอันทรงคุณค่าที่สะท้อนเรื่องราว ความรัก ความห่วงใย และคำสัญญาไว้ภายใน เมื่อทุกครั้งหรือทุกโอกาสที่หยิบมาสวมใส่ ยังคงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้ให้ที่ไม่มีวันจางหาย แต่ยังเพิ่มความผูกพันให้กับผู้รับ ได้เข้าใจความหมายที่ประทับไว้เหนือกาลเวลา เหมือนอย่างเครื่องประดับจาก แบรนด์ DERMOND เดอมอนด์ แบรนด์ไฟน์จิวเวลรี่สัญชาติไทย
แคมเปญใหม่ของ เดอมอนด์ แบรนด์ไฟน์จิวเวลรี่สัญชาติไทยที่สั่งสมชื่อเสียงด้านความประณีตและคุณภาพมากว่า 33 ปี ส่งต่อความรักและความผูกพันแบบ “Generation to Generations” ถ่ายทอดแนวคิดความงามที่แท้จริงของเครื่องประดับไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเพียงมิติเดียว แต่ยังแฝงไว้ด้วยความหมายและคุณค่าที่พร้อมส่งมอบให้กับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นมรดกชิ้นแรกจากคุณแม่ สร้อยที่คุณพ่อเลือกให้ในวันพิเศษ ของขวัญวันเรียนจบมหาวิทยาลัยจากคุณยาย หรือแหวนแทนใจที่คู่ชีวิตสวมให้ในวันที่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตร่วมกัน พร้อมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพันสุดพิเศษของเหล่าลูกค้าที่ผูกพันกับแบรนด์มาอย่างยาวนาน และแนะนำบริการ Timeless Service ของทางเดอมอนด์
อย่างคู่ของ นัตตี้-นันทนัท ฐกัดกุล และคุณแม่ ที่ชอบแสดงความรักผ่านการสกินชิพ สะท้อนออกมาเป็นพลังแห่งความสุขของคนในครอบครัว ซึ่งเครื่องประดับชิ้นโปรดของทางคุณแม่ อาจต้องเป็นงานที่มีรายละเอียดแต่ในส่วนของคุณนัตตี้เอง จะเลือกเครืองประดับที่มีเอกลักษณ์ สามารถแสดงตัวตนของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ส่วน ญีนา ซาลาส นักแสดงสาวชื่อดัง บอกว่า “แม่คือแรงบันดาลใจในทุกอย่าง” เหมือนจุดศุนย์รวมใจของทุกคนในบ้าน โดยมีกิจกรรมที่ชอบทำด้วยกันบ่อยๆ เช่นไปไหว้พระ หาร้านอร่อยๆ ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย ด้วยสปิริตความรักของคุณแม่ ที่ต้องคอยดูแลสมาชิกทุกคนในบ้าน
ส่วนครอบครัว “เอี่ยมมงคลสกุล” ที่ “เนย - สรรพร” ที่ยังคงเก็บภาพและความรู้สึกถึง “คุณแม่” ไว้ในหัวใจเสมอ โดยข้างกายเธอมี “คุณน้า” ผู้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่ไม่เคยห่างหาย โดยมีแหวนแต่งงาน และ เพชรคุณภาพ อันเป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ที่ถูกส่งต่อมาให้เธอ เป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนได้
ความชื่นชอบเพชรของคุณแม่ คือร่องรอยของ ดีเอ็นเอแห่งความรัก ที่ส่งต่อผ่านความรู้สึกอย่างงดงาม หนึ่งในเรื่องราวอบอุ่นจากครอบครัว “อดิเรก” ที่เมื่อครั้งยังเด็ก หลังเลิกเรียนคุณแม่มักจะพา พริ้ง สุดารัตน์ และ แพรว อาภารัตน์ อดิเรก ไปแวะร้านเพชรอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เธอรัก และเมื่อทั้งสองโตขึ้น ก็ได้ซึมซับความสุขนั่นเช่นกัน
ส่วนบ้าน “กันท์ไพบุลย์” เป้ – วาริธร กันท์ไพบุลย์ เล่าว่าเติบโตมาด้วยมี “คุณแม่” อยู่เคียงข้างเสมอ คอยเป็นเพื่อน เป็นกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจ เธอมีสิ่งแทนใจที่มีค่ามาก อย่าง “แหวนหมั้นและแหวนแต่งงาน” ที่คุณแม่ส่งต่อมาให้ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความผูกพัน ที่ถูกสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นความหมายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ และตั้งใจว่าวันหนึ่งจะได้ส่งต่อไปยังคนที่เธอรักเช่นกัน
เพื่อให้ทุกชิ้นงานของ เดอมอนด์ สัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงคุณค่าแทนใจยังคงความงาม และความหมายอย่างสมบูรณ์แบบตลอดการเดินทาง เดอมอนด์ พร้อมมอบบริการ Timeless Service บริการพิเศษเหนือมาตรฐาน ตั้งแต่การดูแลทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน การซ่อมบำรุงโดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญใปจนถึงการปรับขนาด และฟื้นฟูให้เครื่องประดับกลับมางดงามดังเดิมตลอดการใช้งาน ด้วยมาตรฐานสากลและเทคนิคขั้นสูง Craftsmanship ที่เรายึดถือมาอย่างยาวนานในฐานะ Thai Global Fine Jwelry House ที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่ไว้วางใจให้เราดูแลทุกชิ้นงาน
