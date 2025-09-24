ส่องคอมเมนต์ “เม พรีมายา” vs “คลินิกดัง“ หลังแถลงโต้กันไปมา ชาวเน็ตจับโป๊ะสรุปใครพูดจริงกันแน่?

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจับตามอง เมื่อ "เม พรีมายา" หรือ เม พิชญ์นรี เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจว่าเคยเจอปัญหาชีวิตครั้งใหญ่จนต้องถอนตัวจากทุกบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ โดยอ้างว่าถูกคนที่ไว้ใจฮุบธุรกิจที่สร้างมาจนมีรายได้มหาศาล
จากข้อกล่าวหาของ "เม พรีมายา" ทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ "คลินิก Dermatige Aesthetics" ซึ่งเป็นธุรกิจที่เธอเคยมีส่วนร่วม โดยล่าสุดทางคลินิกได้ออกมาชี้แจงผ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อโต้ข้อกล่าวหาและนำเสนอความจริงในมุมของตัวเอง
•ฝั่ง “เม พรีมายา” : เมได้ระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่ต้องถอนตัวจากธุรกิจที่สร้างมากับมือ โดยเธอชี้ว่าปัญหานี้มาจากความไว้ใจคนผิด จนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจอย่างหนัก
•ฝั่ง “คลินิก Dermatige Aesthetics” : ไม่นานหลังจากนั้น ทางคลินิก Dermatige Aesthetics ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันที โดย หมอกลาง (นพ.ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค) และ หมอต่อ (นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลเทวี) แพทย์ผู้บริหารคลินิก ได้แชร์แถลงการณ์ชี้แจงอย่างละเอียด เพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของเม พรีมายา ทำให้เรื่องราวความขัดแย้งนี้ยิ่งดุเดือดขึ้นไปอีก
เมื่อ "เม พรีมายา" และ "คลินิกดัง" ออกมาแถลงข่าวโต้กันยับ ทำให้ร้อนระอุอีกครั้ง ต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานออกมางัดข้อกันไม่หยุด ขณะที่ชาวเน็ตก็ไม่รอช้า พากันสวมบทนักสืบโคนัน ขุดคุ้ยทุกคอมเมนต์ ทุกโพสต์ เพื่อหาจุดที่อีกฝ่าย "โป๊ะแตก" แล้วสรุปกันเองว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงในเรื่องนี้
ไทม์ไลน์ที่ชาวเน็ตจับได้
1. โพสต์แรก - เมบอกว่าฝากหุ้นไว้กับเพื่อน แล้วโดนฮุบไป ไม่ได้คืน!
2. โพสต์สอง - เมบอกถือหุ้น และมีข้อตกลงว่าจะคืนหุ้น แต่กลายเป็นว่ามีเงื่อนไขบางอย่าง
3. ต่อมาฝั่งหมอออกโรง - นำเอกสารและหลักฐานการซื้อขายหุ้น โอนหุ้น พร้อมเอกสารจากหน่วยงานราชการมาโชว์ เรียกว่าเป็นหลักฐานทางกฎหมายชัดเจน
4. โพสต์ล่าสุดของเม - บอกว่าถูกบังคับ ถูกเอาเปรียบ และพูดถึงเรื่องสัญญาและหลักฐานการซื้อขายหุ้นอีกครั้ง