"จิรายุ" เปลี่ยนใจ บอก “ไมเคิล“ ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทย อ้างที่เคยออกปากเชิญเพราะคิดว่าเป็นนักข่าวจริง

”จิรายุ“ ยัน รบ.เตรียมนำสื่อระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี สุรินทร์ จบข่าวกรณี “ไมเคิล“ บอก เหตุที่ชวนมาดูกับระเบิดเขมรวางในไทยเพราะบอกเป็นสื่อประจำทำเนียบขาว แต่โป๊ะแตกเป็นแค่ล๊อบบี้ยิสต์ รับจ็อบอวยเขมร ลั่นไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทย
วันนี้ (17ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมนำสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์หน้านี้ ในจุดที่ไทยถูกอาวุธหนักของกัมพูชาถล่ม อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนและพื้นที่พลเรือน
จากนั้น จะเชิญสื่อมวลชนระดับโลก ไปยังพื้นที่ที่รวบรวมกับระเบิดที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดย TMAC ก่อนจะให้ชมการปฎิบัติการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการ รุกล้ำอธิปไตยไทย
ส่วนกรณีสำนักข่าวของกัมพูชา รายงานข่าวของนายไมเคิล อัลฟาโร ชาวสหรัฐ ฯ ที่ไลฟ์สด ชายแดนกัมพูชา -ไทย ด้วยการเซ็ตฉากและกล่าวอ้างว่า ตนเองเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และกล่าวหาประเทศไทย ด้วยถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้ายป้ายสีไทยด้านเดียว
”สัปดาห์ที่แล้วอยากเชิญนายไมเคิลฯ ที่กล่าวอ้างว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวอยากให้มาเห็นของจริงในฝั่งไทยที่โดนเขมรถล่มหนักแค่ไหน นายไมเคิลฯ มีการไลฟ์สดพูด โกหกใส่ร้ายป้ายสีไทยไปทั่วโลก และบอกว่าตนเองเป็นสื่อรัฐบาลสหรัฐ ฯ จะฟ้องประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ซึ่งผมเห็นว่า หากมาเห็นอีกมุมที่ประเทศไทยโดนกัมพูชาโจมตีทั้งโรงเรียน พื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาล ก็เป็นประโยชน์หากเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง แต่ขณะนี้ พบว่า นายไมเคิลฯ ไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง แถมยังแอบอ้างถึง ปธน.สหรัฐ ฯ วันนี้ตนจึงขอบอกว่า “จบข่าว” ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยต่อไป“ นายจิรายุกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในข่าวที่นายจิรายุเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนวานนี้ รวมทั้งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุก็ได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่า ได้รับการยืนยันจากสื่อมวลชนในสหรัฐฯ ว่านายไมเคิลไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวทางการของทำเนียบขาว และไม่ปรากฏชัดเจนว่าอยู่กับองค์กรข่าวใด อีกทั้งจากการสืบค้นและสอบถามข้อมูล พบว่าข่าวที่นายไมเคิล รายงานในชายแดนกัมพูชานั้น เป็นการได้รับเชื้อเชิญจากนายซอนโซเพียบ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์ ให้กับรัฐบาลกัมพูชา โดยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทุกดอลลาร์ตลอดทริป ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารบริษัทนี้ เป็นผู้จ่ายค่าเดินทางและไปรับที่สนามบินดูแลที่พัก อาหารการกินให้ทุกอย่าง พร้อมทั้งเซ็ตฉากให้นายไมเคิลไปทำคลิปไลฟ์สดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแสดงว่านายจิรายุรู้แล้วว่านายไมเคิล อัลฟาโร ไม่ใช่นักข่าวเป็นเพียงล็อบบี้ยิสต์รับจ้างจากรัฐบาลกัมพูชา แต่นายจิรายุก็ยังกล่าวเชิญชวนนายไมเคิล ให้เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้ รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารการกินต่างๆ ให้ฟรีทั้งหมด หลังจากนั้นจะเป็นไกด์ทัวร์ด้วยตนเองพานายไมเคิลทัวร์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด ไปเยี่ยมทหารไทยที่ถูกกับระเบิด พาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ถูกกองทัพเขมรถล่ม พาไปชมร้านเซเว่นในปั๊ม ปตท. และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
ต่อมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ นายไมเคิล ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบรับที่จะเดินทางมาไทยตามคำเชิญ พร้อมอ้างว่าภารกิจของตนคือการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้านส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชาต่อไป ทำให้นายจิรายุถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่านายไมเคิลไม่ใช่นักข่าว เป็นเพียงล็อบบี้ยิสต์ทางการเมืองที่ขาดความน่าเชื่อถือ การเชิญนายไมเคิลมารายงานข่าวในไทยจึงไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆ กับประเทศไทยทั้งสิ้น นอกจากจะช่วยให้นายไมเคิลได้สร้างเครดิตให้ตัวเอง นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้นายจิรายุต้องเปลี่ยนคำพูดหรือไม่