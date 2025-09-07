กมธ.ไอซีที บี้ รบ.ดันกม.ไซเบอร์–กำกับ OTT คุ้มครองสิทธิ จี้กสทช.ป้องกันสูงอายุ-ผู้พิการเป็นเหยื่อออนไลน์

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา บี้ ”รัฐบาลอนุทิน“ เร่งรัดผลักดันกฎหมายไซเบอร์–กำกับ OTT คุ้มครองสิทธิประชาชน จี้ กสทช.เร่งป้องกันผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์
วันนี้ (7 กันยายน 2568) นายชิบ จิตนิยม โฆษกคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ณ อาคารรัฐสภา มีนายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณากฎหมายสำคัญคือ ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และร่างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 โดยมีผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและเร่งรัดการออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและยกระดับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
นายชิบ กล่าวด้วยว่าที่ประชุมได้พิจารณามาตรการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มเปราะบาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าชี้แจง โดยที่ประชุมเน้นย้ำการสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้สื่อและการเข้าถึงบริการดิจิทัลอย่างเท่าเทียม (Digital Inclusion) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการถูกเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์
โฆษกฯไอซีที กล่าวว่านอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประเด็นการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และคณะอนุกรรมาธิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการกำกับดูแลบริการ Over The Top (OTT) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมาธิการไอซีทีชุดใหญ่นัดประชุมเพื่อเร่งสรุปการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำส่งรัฐบาลใหม่ดำเนินการต่อไป