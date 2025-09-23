ไวรัล "ตู้เย็น 7-Eleven ดึงได้" เพจดังเตือนอย่าทำตาม! ชี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภค

“น้องเต้าหู้” เผย "อยู่ไทย 3 ปี เพิ่งรู้ว่าตู้เย็น 7-Eleven ดึงได้“ จนเป็นคลิปไวรัลที่จุดประเด็นร้อนแรง คนไทยแห่เมนต์ "เพิ่งรู้เหมือนกัน" แต่เพจดังเตือนแรง! บอกไม่ใช่หน้าที่ผู้บริโภค จะดึงออกมาทำไม?
กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ หลังจากคลิปของ "น้องเต้าหู้" อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีน วัย 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 3 ปี ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแสดงความตื่นเต้นที่เพิ่งค้นพบว่าชั้นวางอาหารในตู้แช่ของร้าน 7-Eleven สามารถดึงออกมาได้เหมือนลิ้นชักเพื่อให้หยิบสินค้าที่อยู่ด้านในสุดได้ง่ายขึ้น พร้อมกับพูดว่า "อยู่ไทยมา 3 ปี เพิ่งรู้ว่าไอ้นี่มันดึงออกมาได้"
คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างถล่มทลาย ไม่ใช่เพียงเพราะความน่ารักของเธอเท่านั้น แต่เป็นเพราะคนไทยจำนวนมากที่รับชมคลิปต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า "เพิ่งรู้เหมือนกัน!" ทั้งที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ทำให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ล่าสุดวันนี้ (23 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง "ผู้บริโภค" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนถึงพฤติกรรมการดึงชั้นวางสินค้าดังกล่าว โดยระบุว่าพฤติกรรมนี้ "ไม่ใช่เรื่องว้าว" และไม่ควรทำตาม โดยเฉพาะการดึงชั้นวางออกมาโดยไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมตั้งคำถามว่าผู้บริโภคจะดึงออกมาเพื่ออะไร เพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของลูกค้า แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานในการเติมสินค้า
การโพสต์เตือนของเพจ "ผู้บริโภค" ทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นอีกครั้งในสังคมออนไลน์ หลายคนเห็นด้วยว่าการดึงลิ้นชักออกมาอาจทำให้สินค้าตกหล่นหรือเกิดความเสียหายได้ ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเพียงการหยิบของให้สะดวกขึ้นเท่านั้น