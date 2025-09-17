ล้อมกุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด! เหตุสีกาย่องเข้าวัดยามดึก อ้างมาถวายเห็ด ชาวบ้านย้ำต้องสึกพระฉาว

กาฬสินธุ์-ชาวบ้านล้อมกุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด หลังสีกาย่องเข้าไปในกุฏิกลางดึก สุดท้ายยอมออกมาพบ อ้างนำเห็ดมาถวายพระ ด้านชาวบ้านไม่เชื่อ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม เคยมีพฤติกรรมลักษณะนี้มากว่า 3 ปี ต้องให้เจ้าอาวาสลาสิกขาทันที สุดท้ายเจ้าอาวาสแอบขับรถยนต์หนีไปตอนเช้าตรู่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุความวุ่นวายภายขึ้นภายในวัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกเปะ ตำบลแกเปะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังมีชาวบ้านจำนวนมาก มารวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาส เนื่องจากพบว่ามีหญิงวัยกลางคน ย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิพระยามวิกาล เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีพระลูกวัดตีกลองเสียงดังกลางดึก เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบว่า มีบุคคลภายนอกเข้ามาในกุฏิของเจ้าอาวาส ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและทยอยเดินทางมาที่วัดทันที
ต่อมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "WOON SEN" ได้ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ผ่านไลฟ์สดเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 23.07 น. ซึ่งปรากฏภาพของชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ ซึ่งมีผู้เข้าชมกันจำนวนมากและวิพากวิจารณ์กันต่างๆนานๆ
กระทั่งเวลาประมาณ 23.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมรถตำรวจเปิดไฟไซเรน และเข้าไปเปิดกุฏิที่ถูกล็อกไว้จากด้านใน เมื่อเปิดประตูพบหญิงวัยประมาณ 40 ปีอยู่ภายในกุฏิกับพระจริง และยังมีชายอีกคน ซึ่งคาดว่าเป็นสามีของหญิงคนดังกล่าว มายืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณหน้ากุฏิด้วย
ทั้งนี้เจ้าอาวาสรูปดังกล่าวปฏิเสธที่จะลาสิกขา โดยระบุเพียงว่า สีกาคนดังกล่าว “แค่นำเห็ดมาถวาย” และไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆทั้งสิ้น พร้อมยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากวัดในวันถัดไปแทน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อคำชี้แจงของเจ้าอาวาส และมีเสียงเรียกร้องให้เจ้าอาวาสรูปนี้ลาสิกขาทันที โดยอ้างว่าพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปีแล้ว และหากปล่อยให้ย้ายวัด อาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันในที่อื่นอีก อยากให้ลาสิกขาอย่างเดียว
หลังเหตุการณ์เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเพจ "ไพรวัลย์ วรรณบุตร" ที่โพสต์ข้อความระบุว่า “พบสีกาย่องเข้ากุฏิหลวงพ่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยามดึก สีกาลั่น แค่มาส่งเห็ด โปรดอย่าใส่ร้ายตนและหลวงพ่อ ย้ำนอกจากการถวายเห็ด ไม่ได้มีอะไรเกินเลย”
รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าอาวาสรูปนี้ อาศัยช่วงเช้าตรู่วันนี้ (17 ก.ย.) ขับรถยนต์ส่วนตัว ขับหนีออกไปจากวัดโพธิ์ศรีสะอาดแล้ว ซึ่งชาวบ้านอยู่ระหว่างการติดตามตัวให้มาลาสิกขา ขาดจากความเป็นพระ