สึกไม่สึก? เจ้าอาวาสกาฬสินธุ์โดนชาวบ้านล้อมกุฏิกลางดึก พบหญิงวัยกลางคนในห้อง อ้าง มาถวายเห็ด

เกิดเหตุการณ์สุดระทึกที่วัดดังในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันบุกกุฏิเจ้าอาวาสกลางดึก หลังสงสัยความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่เข้าออกปริศนา เจ้าอาวาสยอมรับว่าหญิงคนดังกล่าวอยู่ในกุฏิด้วยจริง แต่ปฏิเสธจะสึก และอ้างว่าอีกฝ่ายเพียงนำเห็ดมาถวายเท่านั้น ด้านชาวบ้านไม่ปักใจเชื่อและขอให้ตรวจสอบเงินวัดที่หายไปจากบัญชีด้วย
เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (16 ก.ย. 68) ที่วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกเปะ ต.แกเปะ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เมื่อชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาส หลังพบหญิงวัยกลางคนย่องเข้าไปภายในกุฏิในเวลากลางคืน
เหตุการณ์เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 23:00 น. เมื่อพระลูกวัดส่งสัญญาณตีกลองบอกเหตุผิดปกติ ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและรีบมายังวัด ก่อนที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "WOON SEN" จะไลฟ์สดเหตุการณ์ในเวลา 23:07 น. เผยให้เห็นภาพชาวบ้านจำนวนมากยืนล้อมหน้ากุฏิ พร้อมกับประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต่อมาในเวลาประมาณ 23:30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาถึงพร้อมเปิดกุฏิที่ถูกล็อกไว้จากด้านใน พบหญิงวัยประมาณ 40 ปี อยู่ภายในกับเจ้าอาวาสจริง โดยมีชายอีกคนซึ่งคาดว่าเป็นสามีของหญิงคนดังกล่าว ยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณหน้ากุฏิด้วย
เมื่อถูกสอบถาม เจ้าอาวาสปฏิเสธที่จะลาสิกขา โดยอ้างว่าหญิงคนดังกล่าวเพียงนำเห็ดมาถวาย และไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใดๆ พร้อมยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากวัดในวันถัดไป ด้านสีกาคนดังกล่าวอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปได้
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อคำชี้แจงดังกล่าว และเรียกร้องให้เจ้าอาวาสลาสิกขาในทันที โดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปีแล้ว และหากปล่อยให้ย้ายไปวัดอื่น ก็เกรงว่าจะไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันอีก นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจอีกว่า เงินกฐินที่เคยมีเป็นหลักล้านบาทกลับเหลือเพียง 3,000 บาท พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและดำเนินการให้เจ้าอาวาสลาสิกขาก่อนที่จะหลบหนีไป