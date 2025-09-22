เพื่อนบ้านคอนโดฯ ป่วยจิต คลุ้มคลั่ง ขู่ทำร้าย-ป้ายเลือดหน้าห้อง ลูกบ้านผวานิติไร้มาตรการคุ้มครอง

ลูกบ้านเล่าประสบการณ์สุดหลอน หลังถูกเพื่อนบ้านคอนโดฯ ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิตข่มขู่และก่อกวนอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไร้มาตรการดูแลจากนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความหวาดผวาและตั้งคำถามถึงกฎหมาย รวมถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ
วันนี้ (22 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์สุดหลอน หลังอาศัยอยู่ในคอนโดฯ แต่ต้องเจอเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิต ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้ชอบเคาะและถีบประตู ขู่ด้วยมีด ใช้เลือดเปื้อนทาประตู ด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง จนผู้โพสต์เกิดอาการตื่นตระหนก
แต่เมื่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปทางนิติบุคคลและตำรวจก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง แค่เฝ้าผ่านกล้องหรือตำรวจเองก็อยู่ได้เพียงแค่ที่ล็อบบี้ ไม่สามารถบังคับย้ายหรือเอาผิดได้ ทุกวันนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีหรือรับโทษใดๆ และไม่มีการชดเชยค่าเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน และจิตใจ
ผู้โพสต์ตั้งคำถามต่อกฎหมายและมาตรการดูแลความปลอดภัยของคอนโดฯ ว่าคนผิดปกติทางจิตสามารถก่อเหตุซ้ำๆ ได้โดยไม่ถูกจัดการ เรียกร้องให้นิติบุคคลและระบบกฎหมายมีมาตรการชัดเจนในการปกป้องลูกบ้าน เพื่อไม่ให้คนทั่วไปต้องตกอยู่ในความไม่ปลอดภัย