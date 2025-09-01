xs
ตร.พระอินทร์ราชารวบ “สาวอ้วนสุดแสบ” ตระเวนลักเงินร้านชำคุณยาย ก่อเหตุนับ 10 ครั้งตั้งแต่ พ.ค. สุดท้ายถูกจับคาร้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศีอยุธยา - ตำรวจพระอินทร์ราชา จับกุมสาวอ้วนวัย 35 ปี หลังย้อนกลับมาก่อเหตุขโมยเงินร้านชำคุณยายวัย 71 ปีซ้ำอีกครั้ง ตรวจสอบพบก่อเหตุตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาแล้วอย่างน้อย 7-8 ครั้ง ได้เงินไปแต่ละครั้งหลักร้อยถึงหลักพัน สารภาพนำไปใช้จ่ายประจำวัน ตำรวจคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ

เมื่อเวลา 11.20 น. วันนี้ (1 ก.ย. 2568) พ.ต.อ.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา สั่งการให้ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามหญิงต้องสงสัยตามภาพจากกล้องวงจรปิด หลังคุณยายวัย 71 ปี เจ้าของร้านชำหมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน เข้าแจ้งความว่ามีหญิงอ้วนตีสนิททำทีซื้อของ ก่อนอาศัยจังหวะเผลอขโมยเงินจากเคาน์เตอร์นับ 10 ครั้ง

กระทั่งช่วงสายวันนี้ คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จีออโน สีขาว-ดำ กลับมาที่ร้านเพื่อจะก่อเหตุซ้ำ ตำรวจจึงเข้าจับกุมทันที ทราบชื่อคือ น.ส.โยษิตา หรือ “นิว” อายุ 35 ปี ชาว จ.สิงห์บุรี ตรวจสอบพบก่อเหตุมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ต่อเนื่องจนถึง 30 ส.ค. รวมอย่างน้อย 7-8 ครั้ง ได้เงินสดแต่ละครั้งตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาท

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไม่มีอาชีพ ขับรถออกตระเวนตามร้านชำของผู้สูงอายุเพื่อหาโอกาสขโมยเงิน ก่อนนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ทั้งนี้ ตำรวจไม่เชื่อว่าจะก่อเหตุเพียงเท่านี้ หากประชาชนรายใดเคยถูกคนร้ายรายนี้ก่อเหตุ สามารถเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมและขอดูตัวยืนยันได้ที่ สภ.พระอินทร์ราชา








