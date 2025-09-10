(คลิป) สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยันเลี้ยงสิงโต “ระบบปิด” มั่นใจปลอดภัย 100%

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ย้ำมาตรการเข้มเลี้ยงสิงโตระบบปิด เจ้าหน้าที่ให้อาหารมี 2 คนทุกครั้ง ขอประชาชนเชื่อมั่นมาตรการดูแล หลังเกิดเหตุสลดสิงโตของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
จากกรณีเกิดเหตุสลด สิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่ให้อาหารจนเสียชีวิต ภายในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จนสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนที่เดินทางเยี่ยมชมสวนสัตว์ต่าง ๆ ล่าสุด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ออกมายืนยันความปลอดภัยในการเลี้ยงสิงโต
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า การเลี้ยงสิงโตภายในสวนสัตว์ฯ เป็น การเลี้ยงแบบระบบปิด ไม่ใช่การเลี้ยงแบบเปิด จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย 100% โดยมีระบบควบคุมและมาตรการเฝ้าระวังเข้มงวดตลอดเวลา
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้อาหารสัตว์ดุร้าย ได้ผ่านการอบรมและตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าปิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน เข้าให้อาหารสิงโตพร้อมกัน และทำในจุดที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่บริเวณส่วนแสดงสัตว์ดุร้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
นายณรงวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เต็มที่ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีเจ้าหน้าที่ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์