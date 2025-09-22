นักธุรกิจไทยอึ้ง! เข้ากัมพูชาโดนเพ่งเล็ง ท่ามกลางกระแส 'แอนตี้ไทย' ที่กำลังรุนแรง

นักธุรกิจไทยเผยประสบการณ์ตรงจากกรุงพนมเปญ พบทัศนคติคนกัมพูชาต่อไทยเปลี่ยนไปในทางลบอย่างรุนแรง ท่ามกลางกระแสชาตินิยมที่ปลุกปั่นให้เชื่อว่าไทยคือผู้รุกรานถึงขั้นใช้แก๊สพิษและทรมานเชลยศึก ส่งผลกระทบต่อทั้งชาวไทยในกัมพูชาและสินค้าที่มาจากประเทศไทยอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เข้ามาโพสต์ข้อความน่าสนใจลงในกลุ่ม “TAF Discussion Group” หลังผู้โพสต์ได้มีโอกาสเข้าประเทศกัมพูชาเพื่อติดต่อทำธุรกิจ ทำให้พบเห็นความเป็นจริงในประเทศกัมพูชา ที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่แค่ในโซเชียล พบ ทัศนคติคนกัมพูชาต่อไทยเปลี่ยนไปในทางลบมาก ช่วงนี้คนเขมรเชื่อว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายรุกราน ใช้อาวุธเคมี ทิ้งระเบิดโจมตี และทรมานเชลยศึกกัมพูชา ทำให้เกิดความโกรธแค้นและไม่ไว้ใจไทยอย่างจริงจัง โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ช่วงนี้คนเขมรคิดยังไงกับประเทศไทย
โพสต์นี้ไม่มีเจตนาสร้างความเกลียดชัง แต่เขียนเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้สถานการณ์ในกัมพูชา
ผมเพิ่งบินไปเยี่ยมพนักงานและลูกค้าที่พนมเปญ โดยใช้วีซ่าธุรกิจ ที่ผ่านมาเข้าออกประเทศง่ายและเร็วมาก แต่ช่วงนี้พาสปอร์ตไทยจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ (นักธุรกิจไทยคนอื่นๆก็โดนด้วย) ถูกเจ้าหน้าที่ ตม. ระดับสูงถามเรื่องบริษัท เรื่องธุรกิจในกัมพูชา ก่อนจะเช็คประวัติเข้าออกประเทศทุกหน้า พอเห็นว่าผมเข้าออกอินโดนีเซียบ่อยๆ และมากัมพูชาก่อนเกิดการปะทะอยู่แล้ว เลยให้เข้าประเทศได้ ซึ่งขาออกนอกประเทศที่สนามบินใหม่ ก็ถูก ตม. เช็คพาสปอร์ตดูทุกหน้าเช่นกัน (ถ้ามีคนสนใจ เดี๋ยวจะเขียนเรื่องสนามบินใหม่ครับ)
ในเมืองพนมเปญ มีป้ายติดข้อความสนับสนุนฮุนเซน ฮุนมาเน็ต กองทัพ และข้อความปลุกใจให้สามัคคีปกป้องแผ่นดินจากผู้รุกราน ติดเต็มทั่วเมือง รถ 3 ล้อหลายคัน ติดสติกเกอร์โจมตีประเทศไทยว่าเป็นผู้รุกรานและโจมตีก่อน ป้ายโฆษณาของธนาคาร มีข้อความให้กำลังใจกองทัพกัมพูชา
ห้างร้านใดๆที่มีข้อความภาษาไทย จะเอาสติกเกอร์ปิดทับภาษาไทยและธงชาติไทย โดยสินค้าไทยในช่วงนี้ จะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากกระแสใน Tiktok และ facebook ฝั่งเขมรทีปลูกฝั่งให้ทุกคนดูเลข Barcode ก่อนซื้อของ หากเลขขึ้นต้นด้วย 885 xxxxx xxxxx แสดงว่าเป็นสินค้าไทย แต่ให้เลือกซื้อจาก กัมพูชา 884 อินโด 899 จีน 680-699
โดยใครที่ซื้อสินค้าไทยจะถูกบูลลี่ว่าไม่รักชาติ บางคนที่ถูกถ่ายคลิปประจานใน Tiktok เงินที่ซื้อสินค้าไทย เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้กองทัพและประเทศผู้รุกรานแผ่นดินกัมพูชา ตอนผมไปซื้อเบียร์ช้างที่ Makro (มีโปรซื้อเหมาลัง 24 กระป๋อง 400 บาท) และซื้อนมเมจิในห้าง ก็ถูกกลุ่มคนเขมรเดินผ่านแล้วพูดว่า เสียมๆ ซึ่งตรงกับที่ลูกค้าและพนักงานพูดว่าทัศนคติชาวเขมรเปลี่ยนไปแล้ว
ทำให้ร้านค้าที่เป็นลูกค้าจำนวนหนึ่ง ประกาศขอแบนไม่ซื้อสินค้าไทยอีกต่อไป แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่ เนื่องจากเข้าใจว่าบริษัทเราไม่มีส่วนในความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่จะลดการซื้อ เพราะตอนนี้สินค้าไทยขายออกยาก และรัฐบาลฮุนมาเนตประกาศให้หน่วยงานราชการเลิกใช้สินค้าไทย ทำให้ออเดอร์ขายตรงเข้าหน่วยงานราชการถูกยกเลิกทั้งหมด
นอกจากสินค้าไทยที่ได้รับผลกระทบแล้ว แบรนด์ต่างประเทศที่มีโรงงานในประเทศไทย เช่น SC Johnson, Unilever, P&G ที่ผลิตแชมพู สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ ต่างได้รับผลกระทบไปด้วย จนต้องประกาศว่าจะนำสินค้าจากโรงงานอินโดนีเซียและเวียดนามมาขายแทน หากสินค้าจากไทยขายหมดแล้ว
ร้านขายเสื้อผ้าในตลาดหันมาขายเสื้อผ้าชาตินิยม เช่น เสื้อยืดลายรถถัง T-55 จรวด BM-21 ปราสาทตาเมือนธม เสื้อทหารกอดแผ่นดินเขมร รวมทั้งเสื้อ Don't Thai to Me เห็นแล้วขำ เพื่อนบางคนอยากได้เป็นของฝาก 55555555
จากการไปพบลูกค้าคราวนี้ เจอคำถามว่า
ทำไมไทยถึงใช้แก๊สพิษ อาวุธเคมี บริเวณชายแดน คนเขมรริมชายแดนไม่กล้ากลับเข้าบ้านเลยนะ ยังที่อยู่ค่ายผู้อพยพ (คนละเคสกับสลายม็อบด้วยแก๊สน้ำตาที่สระแก้ว) ผมก็อธิบายว่าข่าวจากฝั่งไทย ชาวบ้านฝั่งไทยเขากลับบ้านไปนานแล้วนะ ถ้าใช้จริงๆ คนไทยไม่กล้ากลับบ้านหรอก และรัฐบาลฮุนเนตน่าจะฟ้อง UN ไปแล้ว
ทำไมไทยใช้เครื่องบิน F-16 ทิ้งระเบิดใส่ปราสาทเขาพระวิหารด้วย ผมก็บอกจริงเหรอ ขอดูรูปหน่อย ก็เป็นรูปเดียวกันกับที่มีข่าวฝั่งไทยว่าสื่อเขมรอ้างว่าไทยระเบิดปราสาทเขาพระวิหาร ผมก็บอก แต่หลุมระเบิดมันเล็กๆไม่น่าจะใช่นะ ระเบิดจากเครื่องบินมันใหญ่กว่านี้
สวีเดนจะระงับไม่ขายเครื่องบินรบให้ไทยนะ เพราะไปทิ้งระเบิดใส่กัมพูชา เป็นการรุกราน
ทำไมฝั่งไทยจะเอารถดูดส้วมมาฉีดใส่ชาวบ้านเขมร มันเป็นการเหยียดหยามมากเลยนะ
หยุดยิงแล้ว แต่ทหารไทยจับทหารเขมร 20 นาย ไปทรมาณ ปล่อยตัวมา 2 คน จนทหารกลายเป็นบ้า แต่ไม่ยอมปล่อยตัวอีก 18 นาย ทางครอบครัวทหารและคนเขมรเสียใจ ถ้าไทยไม่ยอมปล่อยทหาร 18 นาย เราก็จะไม่ซื้อสินค้าไทย
ทำไมฝั่งไทยไม่เปิดด่าน ผมก็บอกว่าฝั่งไทยบอกว่า จะเปิดด่านเมื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามชายแดนหมดแล้ว ลูกค้าบอกว่า "ไทยเองนั้นแหล่ะที่ใช้ทุ่นระเบิด วางเองแล้วโดนเอง"
ถ้าทรัมป์ไม่มาช่วย ไทยคงไม่หยุดรุกรานกัมพูชา
ผมไม่อยากโต้เถียงให้เสียความสัมพันธ์ แต่จะใช้การบอกว่า "ข่าวฝั่งไทยเรารับรู้แบบนี้นะ" และใช้การรับฟังมากกว่า เพราะผมบินมาหาเพื่อจะมาทำความเข้าใจลูกค้าและสถานการณ์ ไม่ใช่จะมาแก้ต่างให้รัฐบาลครับ
แสดงว่าข่าวฝั่งกัมพูชาที่คนไทยหัวเราะเยาะ ว่าสื่อกับรัฐบาลเขาปั่นๆข่าว เชื่อไปได้ไง เขาเชื่อจริงจังนะครับ เช่น การใช้แก๊สพิษริมชายแดน การทรมาณเชลยศึก 18 นาย สวีเดนจะไม่ขายเครื่องบินให้ไทย รวมทั้งความเชื่อว่า ประเทศไทยเป็นผู้รุกรานกัมพูชา ทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้กลายเป็นบาดแผลในใจของคนเขมร และรัฐบาลฮุนมาเนตจึงมีความชอบธรรมในการครองอำนาจไปได้อีกนาน เพื่อปกป้องประเทศจากผู้รุกราน
Echo Chamber เป็นคำที่อธิบายสถานการณ์ในกัมพูชาช่วงนี้ได้ดีที่สุด“