กัน จอมพลัง ลั่น! "เขมรไม่กลัวทหาร แต่กลัวรถส้วม" ชี้วิธีนี้ใช้ได้ผลไม่มีใครเจ็บตัว

“กันจอมพลัง ช่วยสู้” เผยสถานการณ์ชายแดนล่าสุดหลังยกขบวนรถดูดส้วม 14 คัน บุกพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่น "เขมรไม่กลัวทหาร แต่กลัวรถส้วมที่ผมเอาไป" วิธีนี้ได้ผลจริงๆ
หลังจาก “กัน จอมพลัง" เสนอวิธีเด็ด รับมือเหตุกัมพูชารื้อลวดหนามชายแดน โดยแนะให้ส่ง “รถดูดส้วม” เข้าสู้ ซึ่ง "กัน จอมพลัง" ไม่ผิดสัญญา นำรถดูดส้วม 14 คัน ลงพื้นที่บ้านหนองจานเป็นจุดพิพาทชายแดน พร้อมเผยว่า "มาเสิร์ฟให้ตามเรียกร้อง"
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้ออกมาโพสต์ถึงสถานการณ์ว่า "ผมบอกแล้วเขมรมันไม่กลัวทหารเพราะรู้ว่าทหารไม่ทำประชาชนและรู้ว่าทหารไม่หันปลายกระบอกใส่ชาวบ้าน แต่สิ่งที่เขมรกลัวแน่ๆคือรถส้วมที่ผมเอาไปมันไม่กล้าโผล่มาเลย"