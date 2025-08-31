โซเชียลฯ แห่ชื่นชม ‘กัน จอมพลัง’ มอบรองเท้าใหม่ 149 คู่ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษ

ชาวเน็ตแห่ชื่นชม “กัน จอมพลัง” หลังมอบรองเท้าใหม่ 149 คู่ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษ เพื่อเสริมความมั่นใจและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ
วันนี้ (31 ส.ค.) เพจ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ได้โพสต์ภาพและข้อความ หลังมอบรองเท้าใหม่จำนวน 149 คู่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยรบพิเศษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในโพสต์ระบุว่า
“มีคนเคยบอกแอดมินว่ารองเท้าที่ดี จะพาเราไปสู่ทางที่ดี มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เลยจัดรองเท้าใหม่เอี่ยม 149 คู่ ให้พี่ ๆ ทหารหน่วยรบพิเศษได้ใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นใจ เชื่อว่ารองเท้าคู่นี้จะพาพี่ ๆ ไปสู่เส้นทางที่ดี ที่สำคัญเพิ่มพลังและสมรรถนะในการทำงานเพื่อประเทศ”
ทั้งนี้ หลังโพสต์เผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมจำนวนมาก